La Juve Under 23 cala il poker: per il Piace una serata da dimenticare

SERIE C – 27^ GIORNATA

JUVENTUS UNDER 23 – PIACENZA 4-0

(9′ Riccio, 23′ Poli, 29′ Iocolano, 64′ Soulé)

Dopo quattro successi consecutivi il Piacenza crolla sul campo della Juventus Under 23 che si impone con un secco 4-0. Un risultato eloquente, che fotografa una partita di fatto mai nemmeno iniziata per la squadra di Scazzola, subito in svantaggio e sotto di tre reti al termine del primo tempo, incapace di rendersi pericolosa o di abbozzare una qualunque reazione. Una serata storta da dimenticare in fretta.

LA PARTITA – Qualche novità in casa Piacenza rispetto all’ultima uscita: in difesa maglia da titolare per Marchi, con Rillo al posto dello squalificato Giordano sull’esterno; a centrocampo torna dal primo minuto Bobb, in avanti gioca Cesarini, con Rabbi e Raicevic che partono dalla panchina. Parte forte la Juve, Soulé si fa subito vedere con una conclusione di poco alta e dopo appena nove minuti i bianconeri sbloccano la gara: nessuno riesce ad intervenire su un corner di Iocolano e il pallone arriva al centro dell’area per la girata di Riccio, dimenticato dalla difesa, sulla quale Pratelli non può nulla. Sarà solo l’inizio di un primo tempo da dimenticare. Al 23’ ecco il raddoppio, di nuovo da calcio d’angolo: questa volta è Poli di testa ad anticipare tutti superando Pratelli per la seconda volta. Piacenza non pervenuto e infilato poco dopo per la terza volta da Iocolano liberato davanti a Pratelli da una bella giocata dell’imprendibile Soulé. Anzolin rischia l’autogol deviando un traversone di Gonzi, ma sarà l’unico brivido per l’estremo difensore Israel in primo tempo da spettatore non pagante,

A inizio ripresa Scazzola cambia Castiglia e Cesarini inserendo Lamesta e Rabbi. Il Piacenza di questa sera non ha però la forza di cambiare l’inerzia della partita e l’intera produzione offensiva si limita ad una conclusione fuori misura di Cosenza sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I padroni di casa giocano invece in scioltezza, Cudrig da posizione defilata impegna Pratelli, poi al 64’ Soulè cala il poker con una conclusione a giro (deviata probabilmente da un biancorosso) dal limite dell’area dopo una brutta palla persa da Gonzi. Iocolano va vicino alla quinta rete, poi il palo nega a Gonzi, servito da Lamesta, il gol della bandiera.

I biancorossi restano a 35 punti in classifica, i bianconeri salgono invece a quota 38. Domenica si torna subito in campo, nuova trasferta a domicilio della Pro Sesto.

LA CRONACA

Triplice fischio: la Juventus Under 23 supera il Piacenza 4-0. A segno nel primo tempo Riccio, Poli e Iocolano, nella ripresa poker di Soulé

90′ – Tre minuti di recupero

87′ – Cudrig di testa non trova lo specchio della porta

78′ – Nel Piacenza in campo il classe 2004 Luiz Giraldo al posto di Rillo

77′ – Gonzi colpisce il palo sul traversone di Lamesta

73′ – Iocolano va vicino alla quinta rete con un tiro a giro sul palo più lontano che si spegne di poco a lato

71′ – Armini prende il posto di Parisi

64′ – Quarta rete della Juve: Gonzi perde una brutta palla il pallone arriva a Soulé che dal limite fa partire una conclusione a giro, deviata, che supera Pratelli

63′ – Nella Juve il piacentino Sekulov prende il posto di Compagnon

59′ – Nel Piacenza Marino prende il posto di Suljic

57′ – Cudrig va al tiro da posizione defilata, Pratelli manda in corner

52′ – Ci prova Cosenza sugli sviluppi di un corner, pallone alto

Via alla ripresa

Squadre in campo, nel Piacenza dentro Lamesta e Rabbi per Castiglia e Cesarini

Fine primo tempo: Juventus avanti sul Piacenza 3-0, a segno Riccio, Poli e Iocolano

45′ – Tre minuti di recupero

36′ – Ripartenza del Piacenza, sul cross di Gonzi Anzolin rischia la clamorosa autorete

32′ – Cartellino giallo per Suljic che ferma con un fallo l’imprendibile Soulé

31′ – Ci prova ancora Iocolano, che rientra e va al tiro di destro: conclusione debole parata da Pratelli

29′ – Terzo gol della Juve: a segno Iocolano, liberato in area davanti a Pratelli da una bella giocata di Soulé. Piacenza finora non pervenuto

26′ – Conclusione violentissima di Bobb che colpisce in pieno il compagno di squadra Castiglia, sanitari in campo

23′ – Raddoppio Juventus: biancorossi ancora sorpresi su calcio d’angolo, Poli anticipa tutti di testa e batte Pratelli

9′ – Juventus in vantaggio: calcio d’angolo di Iocolano, il pallone arriva al centro dell’area per la girata di Riccio che non lascia scampo a Pratelli. Sorpresa la difesa biancorossa, tutt’altro che impeccabile

6′ – Primo squillo della Juve con Soulé che va al tiro dall’interno dell’area su suggerimento di Miretti: palla alta di poco

Fischio d’inizio ad Alessandria, palla alla Juve. Piacenza in maglia verde

Formazioni

Juventus Under 23: Israel, Leo, Riccio, Anzolin, Soule, Brighenti, Poli, Compagnon, Zuelli, Iocolano, Miretti. A disposizione: Ratti, Siano, Sekulov, Leone, Verduci, Palumbo, Barbieri, Cudrig, Barrenechea, Boloca, Pecorino. Allenatore: Zauli.

Piacenza: Pratelli, Rillo, Cosenza, Suljic, Cesarini, Marchi, Castiglia, Parisi, Bobb, Gonzi, Munari. A disposizione: Tintori, Tortora, Nava, Tafa, Lamesta, Dubickas, Rabbi, Marino, Armini, Ruiz, Raicevic. Allenatore: Scazzola.