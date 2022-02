Sicurezza, il plauso del Prefetto alle forze dell’ordine “Raggiunti importanti risultati”

“Legalità e sicurezza sono condizioni imprescindibili, sia a garanzia delle libertà che l’ordinamento riconosce ad ogni cittadino, sia per assicurare coesione sociale e sviluppo economico sul territorio”. Lo sottolinea il Prefetto di Piacenza, Daniela Lupo, manifestando “ai vertici provinciali, alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine”, il plauso “per le azioni poste in essere a tutela del territorio, condotte con assiduo impegno ed elevate capacità, mai disgiunti da un forte spirito di sacrificio, senso del dovere e senso dello Stato”.

“La costante attenzione per il territorio e l’alta professionalità degli operatori delle Forze dell’Ordine, consentono, nell’ambito delle attività quotidiane di prevenzione e controllo, il raggiungimento di importanti risultati – rimarca la Prefettura nel ricordare come proseguano le attività di controllo convenute nelle riunioni del Comitato provinciale per l’Ordine e Sicurezza pubblica (CPOSP), presieduto dal Prefetto, in sinergia con il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza -. Le recenti operazioni concluse dalle diverse Forze, per il contrasto allo spaccio e al commercio di sostanze stupefacenti, nonché l’operazione odierna posta in essere dall’Arma dei Carabinieri, per il contrasto di attività collegate alla criminalità organizzata, offrono nuovi spunti per il potenziamento delle azioni di prevenzione e controllo del territorio”.