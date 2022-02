“Soluzione diplomatica e accoglienza ai profughi” Ok in consiglio alla risoluzione sulla guerra

Approvata all’unanimità in consiglio comunale a Piacenza una risoluzione urgente sulla guerra in Ucraina. A Palazzo Mercanti è stata esposta dal balcone una bandiera gialloblu e alcuni consiglieri hanno sfoggiato una fascia al braccio con i colori nazionali ucraini.

Per dibattere subito della crisi internazionale in aula, è stata decisa l’inversione dell’ordine del giorno, dando priorità al documento comune, avanzato in prima battuta dal Partito Democratico e poi sottoscritto da tutti i gruppi consiliari, che impegna la giunta a esprimere in tutte le sedi istituzionali il sostegno a una soluzione diplomatica della crisi fra Russia e Ucraina, ad attivare i contatti per consentire l’allontanamento dei minori dalle zone interessate dal conflitto, organizzando l’accoglienza sul proprio territorio, a richiedere che l’Europa e gli Stati membri coordinino un intervento umanitario per l’accoglienza dei profughi ucraini.

Inoltre su impulso di Fratelli d’Italia, la risoluzione chiede un intervento europeo per introdurre meccanismi economici di compensazione per riequilibrare i danni che le singole nazioni europee subiranno per vie delle sanzioni imposte alla Russia e delle conseguenti controsanzioni, valutando soluzioni e proposte utili ad arginare i catastrofici effetti economici che si determineranno per via della crisi di approvvigionamento energetico da parte della Russia.

Il capogruppo dem Christian Fiazza è intervenuto per primo sulla risoluzione urgente sulla crisi internazionale in Ucraina presentata come Pd e poi integrata: “Mi ha colpito l’immagine delle persone che si riparano nelle fermate della metropolitana di Kiev che ricordano le immagini degli inglesi durante la seconda guerra mondiale, oggi c’è il rischio di un ampliamento del conflitto. Questo testo ha una grande valenza morale, perchè indica i nostri valori e la strada della difesa democrazia, nella consapolezza che il bene della vita e della libertà sono più importanti di ogni altra cosa. Portiamo al braccio una fascia con i colori dell’Ucraina, perchè l’aggressione subita da uno stato libero e indipendente, è la dimostrazione di come la forza bruta possa sopraffare la democrazia. Oggi dobbiamo dare un segnale da questo consiglio comunale, per affermare che il confronto e il dialogo torni nelle sedi istituzionali e la guerra debba finire”.

Luigi Rabuffi (Piacenza in Comune) ha rimarcato: “Mai come oggi è necessario far sventolare la bandiera della pace, la guerra è stato un attentato che colpisce tutti noi, l’aggressione al popolo ucraino. Il desiderio di far vincere la pace è stato espresso dalle persone scese in piazza sabato. Oggi la nostra comunità deve essere unita, perchè il vero bene comune è la pace”.

Mauro Saccardi (gruppo misto) ha espresso la sua solidarietà al popolo ucraino, “in particolare alle donne e agli uomini che vivono sul territorio piacentino”. “La politica italiana preserva gli interessi nazionali dalle inevitabili ripercussioni economiche delle sanzioni”.

Stefano Cugini (gruppo misto) ha posto l’accento sulla necessità di considerare tutti i teatri di guerra nel mondo: “Oggi siamo interessati a questa crisi perchè siamo toccati sul piano dell’economia, ma ci sono tanti conflitti nel mondo, dobbiamo imparare a ragionare sulla riconversione delle fabbriche di armi, ci dovrebbe essere anche la transizione pacifista oltre a quella ecologica”.

Michele Giardino (gruppo misto) ha sottolineato che “difendere la democrazia e la libertà in Ucraina significa difendere questi valori per tutti noi europei, l’Europa si sta dimostrando uno scudo importante”.

“Bene l’esposizione della bandiera ucraina al di fuori del Palazzo Municipale – ha detto Massimo Trespidi di Liberi – che ha citato le parole di Papa Francesco: ‘stiamo vivendo la terza guerra mondiale a pezzi’. I conflitti territoriali acquisiscono un valore di carattere universale. Siamo tutti favorevoli alla pace, ma occorre parlare con chiarezza. C’è un popolo aggredito e un aggressore che si chiama Putin, con cui l’Europa nel passato e nel presente ha fatto e continua a fare affari. E’ anche responsabilità dell’Europa se Putin è arrivato ad avere tanto potere”.

Sergio Dagnino (Movimento 5 Stelle) ha aggiunto: “La democrazia nel mondo non sta troppo bene e in giro per il mondo ci sono ben 70 conflitti in atto, per questo dobbiamo impegnarci perchè la politica sia praticata dalla diplomazia, per risolvere gli scontri”.

Lorella Cappucciati (Lega) ha manifestato la solidarietà al popolo ucraino: “La sua vicenda ricorda la vicenda di tanti popoli che soffrono in tutto il mondo, spero che i capi di Stato riescano a risolvere la situazione facendo tornare la pace”. Filippo Bertolini (Fratelli d’Italia) ha tributato un omaggio al popolo ucraino: “Onore e rispetto a tutte le madri e i padri ucraini e anche a quei russi che scendono in piazza per protestare contro il capo assoluto che ha voluto questa guerra”. Antonio Levoni (Liberali) ha invitato i colleghi consiglieri a osservare un minuto di silenzio per i caduti nel conflitto. Francesco Rabboni (Forza Italia) ha voluto ricordare anche “l’aspetto di turbamento psicologico ed emotivo legato alla guerra e le conseguenze morali e materiali che il popolo ucraino sta vivendo e vivrà”. Andrea Pugni di Forza Italia ha aggiunto una considerazione sul popolo russo “sconvolto dalla guerra”. ”