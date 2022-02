Sportello InformaSociale, il 15 febbraio apertura posticipata alle 11:15

Lo Sportello InformaSociale di via Taverna 39 a Piacenza, nella mattina di martedì 15 febbraio, aprirà al pubblico alle ore 11.15, per consentire al personale dipendente di partecipare a un corso di formazione. Si ricorda che l’accesso è consentito a tutti i cittadini in possesso di Green pass (base o rafforzato) previo appuntamento, che è possibile richiedere scrivendo a informasociale@comune.piacenza.it o telefonando allo 0523-492731 per la sede di via Taverna 39, mentre per quella di via XXIV Maggio 28 i recapiti sono: informahandicap@comune.piacenza.it o 0523-492022.

Oltre a garantire supporto ai cittadini e un percorso di accompagnamento nell’individuare risposte e soluzioni alle esigenze in ambito sociale, i due sportelli forniscono informazioni e aiuto nella compilazione delle domande per la richiesta di contributi o agevolazioni. Presso entrambe le sedi, inoltre, è possibile – previo appuntamento – effettuare la pre-registrazione per l’ottenimento delle credenziali Spid, avvalendosi in autonomia delle due postazioni self allestite allo scopo.