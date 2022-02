Stefano Frontini torna in campo con Fratelli d’Italia “Il partito più vicino alla gente”

Una vecchia conoscenza della politica piacentina torna in campo con Fratelli d’Italia. Nella mattinata del 23 febbraio, Stefano Frontini – un passato nell’area del centrodestra – ha ufficializzato il suo ingresso nel partito di Giorgia Meloni, in vista delle prossime elezioni comunali. “Sarà nella nostra lista – ha spiegato il portavoce provinciale di FdI Filippo Bertolini -. Si tratta un uomo di grande esperienza politica, che ha fatto una scelta di campo importante”. “Il prossimo 12 marzo – ha poi annunciato Bertolini – organizzeremo una manifestazione per presentare tutti i nostri candidati”.

Parola poi a Frontini, che ha spiegato le ragioni della sua scelta. “Sono passati ormai 10 anni da quando ho abbandonato l’agone politico – ha affermato -. Raccogliendo la spinta di mia moglie e di alcuni amici ho scelto di tornare in prima linea, poiché ritengo ci sia bisogno di persone che facciano politica con passione e dedizione: due concetti che ho sempre portato avanti”. “Fratelli d’Italia sarà il motore di un’aggregazione del centro destra – ha aggiunto -, in quanto proprio nel suo leader, Giorgia Meloni, si ravvisa questa grande capacità di unire. Entro in Fratelli d’Italia perché è il partito più vicino alla gente, e in questo ravvedo grande coerenza col mio passato politico. Mi piacerebbe puntare tanto sulla partecipazione dei cittadini nell’amministrazione di Piacenza, credo sia un elemento fondamentale”.

“Ho un sogno – ha concluso Frontini -, ovvero che la nostra città non torni più indietro e, prendendo spunto dall’enorme lavoro fatto in questi anni, sappia guardare al futuro con Patrizia Barbieri. A lei do il mio pieno sostegno, affinché possiamo scrollarci di dosso il peso vischioso che troppo a lungo Piacenza si è portata addosso”.