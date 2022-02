Stranieri a scuola a quota 28,4 per cento: Piacenza si conferma laboratorio di integrazione

PIACENZA LABORATORIO DI INTEGRAZIONE – Piacenza mantiene il suo primato di provincia dell’integrazione. Nonostante nei due anni di pandemia i flussi migratori si siano arrestati, la percentuale dei bambini e giovani entrati nelle nostre scuole è aumentato passando dal 22,2% al 28,4%. Incremento dovuto soprattutto ai nati in Italia da genitori stranieri, più giovani e inclini alla procreazione, di fronte ad un decremento demografico in atto da tempo tra la popolazione autoctona.

La provincia si rivela dunque attrattiva dal punto di vista occupazionale, il che denota che senza il contributo di questi nuovi abitanti il nostro territorio è destinato ad impoverirsi, in diverse tipologie di impiego, che dopo l’emergenza sono destinate ad aumentare nel settore socio-sanitario e dei servizi alla persona. La presenza degli immigrati nella nostra provincia può considerarsi irreversibile; scuola e città non possono più pensare soltanto ad azioni di contenimento, ma occorrono strategie che facciano dell’integrazione la leva per un nuovo sviluppo, che incomincia a riavviarsi dal punto di vista economico, ma richiede interventi sul piano sociale ed educativo, non solo per i giovani ma per tutta la comunità.

Non si tratta solo di un problema anagrafico, ma di un equilibrio nelle relazioni e nello scambio tra culture che va costantemente confermato; mentre nella scuola c’è un grande impegno ed una qualità della didattica che tende a fare dell’intercultura l’elemento di innovazione complessiva, utile anche agli allievi italiani, altre amministrazioni anziché sostenere il compimento di questo processo, che potrà far sentire progressivamente i suoi benefici effetti sull’intera organizzazione della società, si preoccupano più di distribuire gli stranieri nelle classi, un’operazione miope, ormai non più richiesta in modo tassativo nemmeno dalla burocrazia ministeriale, e che viene gradualmente superata dalle stesse famiglie, attente nel vedere, come accade ormai in numerose scuole del piacentino, nella classe multiculturale non un’operazione disastrata che nuoce all’apprendimento, ma un qualcosa di creativo sostenuto dal multilinguismo, nello sviluppo delle competenze di cittadinanza consapevole da parte di tutti.

Se per i neoarrivati, che sono sempre meno, occorrerà un percorso accelerato di lingua italiana, che peraltro si fa ovunque con l’aiuto prezioso dei mediatori interculturali, per gruppi di italiani e stranieri di seconda generazione, è possibile un curricolo “interlinguistico” che consente in tempi adeguati l’inserimento dei nuovi e la valorizzazione della lingua di provenienza, nonché la progressiva introduzione di nuove lingue veicolari. Già nel 2014 un documento ministeriale parlava dell’integrazione come un’opportunità per proiettare il nostro sistema in una dimensione internazionale, che oggi rimane una richiesta di qualità per le scuole superiori, perseguibile anche nel primo ciclo con un supporto di personale di mediazione linguistica.

Le amministrazioni dovranno da un lato preoccuparsi di realizzare la piena scolarizzazione sul territorio, aumentando i posti soprattutto nelle scuole dell’infanzia, che costituiscono la prima socializzazione con connesso sviluppo linguistico, se non vogliono arrivare a redistribuire gli italiani, e realizzando in tutti i gradi educativi e scolastici il diritto allo studio, che consiste nella progressiva gratuità dell’accesso e nel supporto al successo formativo. A parità di opportunità i dati sui processi di apprendimento ci dicono che siamo vicini al conseguimento di buoni risultati da parte di tutta la popolazione scolastica, e questo ci conferma nel miglioramento dell’intero sistema piacentino. Dall’altro la realizzazione in città degli istituti comprensivi, con materna, elementare e media strettamente collegate, consentirebbe un percorso più disteso, più inclusivo e capace di realizzare una maggiore personalizzazione degli insegnamenti.

Ormai tutte le scuole hanno dato dimostrazione di saper intervenire con competenze ed efficacia nel miglioramento dei percorsi di integrazione, anche se manca un’adeguata documentazione che potrebbe valorizzare le buone pratiche attuate; la scuola però non può essere lasciata sola, deve potersi inserire nello sviluppo della comunità territoriale, per raggiungere l’apice dell’organizzazione sociale con il riconoscimento e l’esercizio dei diritti.

Gli stranieri dunque non sono il male necessario, una componente del welfare da sostenere con qualche contributo, magari regionale, alle associazioni di volontariato; devono trovare posto nella società che li accoglie con l’impegno di ricostruire una nuova identità inter-culturale. Dal momento che il Parlamento non vuole risolvere il problema della cittadinanza, ci aspettiamo che in vista delle prossime elezioni amministrative le forze politiche piacentine cerchino un modo per far partecipare alle istituzioni della rappresentanza democratica anche i nuovi cittadini, a cominciare dai bambini e dai giovani, che già prendono parte alle elezioni degli organi collegiali delle scuole e dei consigli comunali dei ragazzi, che sono stati dimenticati da quest’ultima amministrazione, ma che potrebbero costituire momenti significativi di esercizio della cittadinanza attiva.

A Bologna si chiede che venga inserito lo ius soli nello statuto del Comune per i bambini e i ragazzi nati in Italia da genitori stranieri, che hanno completato almeno un ciclo scolastico; è una battaglia che avrà effetti solo simbolici, ma è carica di significato politico. Perché non lo si fa anche a Piacenza ? Una festa della cittadinanza da abbinare a quella di consegna della Costituzione ai diciottenni, in occasione della giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

(Gian Carlo Sacchi)