Strategie e indirizzi del teatro di figura: due giorni di discussione a Piacenza

Si sono ritrovati a Piacenza per discutere di strategie e indirizzi di lavoro nel settore del teatro di figura. Sono i componenti del consiglio direttivo di UNIMA Italia, che al Teatro Gioia si sono riuniti in un seminario intensivo di due giorni.

Unima (Union International de la Marionnette) affiliata all’Unesco e membro dell’International Theatre Institute, è la più antica associazione teatrale europea, essendo stata fondata a Praga nel 1929. Con i suoi centri nazionali è presente in circa novanta paesi e ha come scopo primario la diffusione, lo sviluppo, la valorizzazione sociale e artistica del teatro di figura grazie alla partecipazione di artisti e professionisti del teatro, amatori, studiosi e anche semplici appassionati. Unima Italia è la sezione italiana che, con i suoi oltre 200 soci, rappresenta una parte significativa del settore del teatro di figura nel nostro paese: una comunità inclusiva e solidale che grazie alla partecipazione attiva di molti soci sta attraversando un momento di grande dinamicità. Teatro Gioco Vita ne fa parte dal 2020 e nello stesso anno Fabrizio Montecchi è stato eletto nel direttivo con l’incarico di segretario nazionale.

Il Consiglio Direttivo che si è ritrovato a Piacenza per il Seminario intensivo è in carica dal 2020 e composto da Alfonso Cipolla (Presidente), Fabrizio Montecchi (Segretario Nazionale), Walter Broggini (Tesoriere), Ciro Arancini, Francesca Cecconi, Angela Forti, Marco Lucci, Veronica Olmi, Fabio Scaramucci (Consiglieri). La discussione si è concentrata sulle strategie e gli indirizzi di lavoro dell’Associazione per il prossimo biennio. Un’Associazione la cui attività si articola in vari livelli, dal culturale al sociale, dall’artistico al politico, con un unico obiettivo: promuovere un settore, quello del teatro di figura, con un passato ricco di storia ma con un presente che, anche se parte integrante del tessuto artistico e produttivo del paese, è a volte difficile da focalizzare nella sua articolata composizione.

Nella foto: i componenti del consiglio direttivo di Unima Italia riuniti a Piacenza con il vice-presidente di Teatro Gioco Vita Jacopo Maj e con l’illustratrice e scenografa di Teatro Gioco Vita Nicoletta Garioni