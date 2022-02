Il Piacenza cade anche a Sesto, in casa della penultima in classifica (2-1)

PRO SESTO -PIACENZA 2-1 (in campo)

Scapuzzi al 10′ (R), Cesarini al 43′, Ghezzi al 64′

Inciampa ancora il Piacenza, che sul campo della Pro Sesto – penultima in classifica prima di questo turno – incassa il secondo ko consecutivo nel giro di tre giorni. Finisce 2-1 per i padroni di casa una gara combattuta, che i biancorossi, subito sotto dopo pochi minuti, erano riusciti a rimettere in piedi grazie ad una magia su punizione di Cesarini nel finale di primo tempo. Nella ripresa Piace vicino al raddoppio, prima del gol di Ghezzi che ha deciso la gara.

LA PARTITA – Scazzola torna al 4-4-2: la difesa, priva dell’infortunato Cosenza, si schiera con la coppia di centrali Marchi-Nava e gli esterni Parisi e Giordano, in mediana ci sono Suljic e Castiglia, in avanti spazio a Cesarini e Rabbi. Come già accaduto giovedì sera, la gara per il Piace parte subito in salita: dopo otto minuti l’arbitro punisce con il rigore (tra le proteste biancorosse) un intervento in area di Castiglia su Scapuzzi, sul dischetto va lo stesso attaccante che spiazza Pratelli. La reazione degli ospiti è affidata a Rabbi, che con un tiro al volo non trova la porta dopo una bella verticalizzazione di Castiglia. Con il passare dei minuti aumenta la pressione del Piacenza, che guadagna metri di campo senza però impensierire Del Frate. Protestano i biancorossi alla mezz’ora, quando Gonzi sfonda in area e cade dopo aver superato Mazzarani, il direttore di gara lascia proseguire. Al 41’ Gattoni, con un doppio tunnel, semina il panico nella retroguardia biancorossa, sull’azione successiva ecco il pareggio del Piace: Rabbi si guadagna una punizione dal limite e Cesarini estrae dal cilindro una magia disegnando una parabola che si insacca nell’angolino lasciando immobile Del Frate. Si va così al riposo sul punteggio di 1-1.

La ripresa si apre senza cambi ma con le proteste del Piacenza, che chiede un calcio di rigore per un presunto intervento di mani di Toninelli dopo una conclusione di Rabbi, per l’arbitro è tutto regolare. Dall’altra parte Nava respinge in calcio d’angolo il tiro di Scapuzzi, sul corner seguente Pecorini insacca di testa ma il direttore di gara vede un intervento falloso strozzando in gola l’esultanza dei padroni di casa. Allo scoccare dell’ora di gioco Scazzola si gioca la carta Dubickas (fuori Rabbi), subito dopo il Piace sfiora il raddoppio su azione d’angolo: Nava stacca di testa, Del Frate respinge in qualche modo e Cesarini non trova il tap in vincente mandando alto da pochi passi. Non sbaglia invece Ghezzi, che al 64’ irrompe in area sul cross rasoterra dalla sinistra di Sala riportando in vantaggio i suoi. Tutto da rifare per i biancorossi. Dalla panchina si alzano Lamesta e Raicevic, che prendono il posto di Cesarini e Munari, il Piace appare in difficoltà ma ci prova fino all’ultimo e in pieno recupero Dubickas, dopo che i padroni di casa avevano sciupato l’occasione della terza rete, si vede annullare per fuorigioco il gol del pareggio. L’ultimo assalto, con Pratelli attaccante aggiunto, finisce con un nulla di fatto: vince la Pro Sesto.

La squadra di Scazzola resta ferma a quota 35 punti in classifica. Mercoledì nuovo turno infrasettimanale e impegno tutt’altro che semplice: al Garilli arriverà la Triestina.

Finisce la partita a Sesto.

Prova la rovesciata Raicevic, palla a lato. Il Piace si sveglia troppo tardi.

Colpo di testa di Raicevic per Dubickas che segna, ma si alza la bandierina per fuorigioco. E’ il 93′.

Cinque minuti di recupero.

All’84’ Lamesta recupera in area un pallone ma commette fallo su Del Frate.

All’82’ fallo di nervosismo di Parisi, che viene ammonito.

Dopo il gol della Pro il Piacenza non è più riuscito ad essere incisivo.

Entra Bobb al posto di Castiglia al 77′.

Cambi per Scazzola: Al 71′ fuori l’autore del gol del pareggio Cesarini, dentro Lamesta. Raicevic al posto di Munari.

Una rete inattesa quella dei lombardi, giunta nel momento migliore del Piacenza che aveva sfiorato il gol.

GOL – In vantaggio la Pro Sesto con Ghezzi al 64′ su un’azione di contropiede, battuto Pratelli.

Duro contrasto tra Marchi e Gattoni, ammonito il difensore biancorosso.

Grande occasione per il Piace con Nava di testa su corner al 61′ ma non riesce indirizzare la palla in maniera pericolosa, blocca Del Frate.

Al 60′ entra Dubickas al posto di Rabbi.

Al 59′ punizione di Suljic, palla pericolosa in area, allontana la difesa della Pro Sesto in corner.

Al 52′ corner battuto dai padroni di casa, Ghezzi appoggia di testa a rete, ma l’arbitro annulla il gol per un fallo su Pratelli ostacolato nell’uscita.

Buon inizio dei biancorossi nella ripresa.

Al 50′ destro di Rabbi, palla smorzata forse con un braccio di un difensore della Pro Sesto, ma l’arbitro fa proseguire.

Si ricomincia senza cambi a Sesto.

Finisce il primo tempo a Sesto San Giovanni.

GOL – Cesarini segna su punizione al 43′ e sigla il pareggio. Barriera aggirata e Del Frate superato.

Fallo di Maldini al limite dell’area su Munari, punizione da buona posizione per il Piace al 43′.

Al 41′ occasione per la Pro Sesto, Gattoni supera due difensori ma non riesce a finalizzare.

Cresciuto il Piacenza nel finale di tempo, ma non ci sono stati tiri nello specchio della porta avversaria.

Cross di Giordano al 35′, tenta Rabbi la deviazione ma è respinta e sulla ripresa finisce fuori.

Al 32′ cade in area Gonzi dopo un contrasto con Pecorini, proteste biancorosse ma l’arbitro non concede il rigore.

Al 28′ Punizione interessante per fallo su Cesarini, la batte Giordano ma il pallone esce alto sulla porta.

Al 27′ cross pericoloso in area di Parisi, allontana la difesa della Pro Sesto.

Metà del primo tempo, manca una vera e propria reazione dei biancorossi, neutralizzati efficacemente dai lombardi.

Al 12′ Castiglia serve Rabbi che prova a scavalcare Del Frate con un pallonetto ma sbaglia.

GOL – Scapuzzi contro Pratelli, realizza dagli undici metri spiazzando il portiere. Pro Sesto in vantaggio al 10′.

Rigore a favore della Pro Sesto al 9′. Un fallo di Castiglia su Scapuzzi punito dall’arbitro.

Il Piace prova a prendersi il pallino del gioco.

Al 5′ primo corner per i biancorossi, dalla badierina con Castiglia, la difesa respinge.

Punizione alle soglie dell’area avversaria.

Inizio in rapidità dei padroni di casa.

Partito il match a Sesto.

Squadre che fanno ingresso in campo. Piace con difesa a quattro, davanti Cesarini e Rabbi.

Dirige la partita il signor Aleksandar Djurdjevic di Trieste.

Ecco la formazione biancorossa che scende in campo a Sesto San Giovanni:

Dopo la pesante sconfitta davanti alla Juve U23 è chiamato subito a voltare pagina il Piacenza, che domenica pomeriggio (fischio d’inizio ore 14.30) affronta in trasferta la Pro Sesto. Una gara da cancellare al più presto quella di giovedì sera al “Moccagatta”, che ha messo in mostra una squadra nella quale non ha funzionato praticamente nulla. Biancorossi mai in partita, travolti dai giovani talenti bianconeri che hanno chiuso la contesa già nel primo tempo, e un preoccupante passo indietro dopo quattro successi consecutivi e il rilancio in classifica.