SuperLega, in campo Perugia – Gas Sales Bluenergy DIRETTA

SUPERLEGA – RECUPERO 11^ GIORNATA RITORNO

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 1-1

(25-18 19-25)

AGGIORNAMENTO PUNTEGGIO LIVE

– – – –

Match da bollino rosso per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che mercoledì (ore 20.30) affronta in trasferta la capolista Sir Safety Conad Perugia nel recupero dell’undicesimo turno di ritorno.

Se la formazione di Nikola Grbic ha costruito le proprie certezze a suon di vittorie, la squadra di Lorenzo Bernardi, scivolata al settimo posto, paga qualche prestazione al di sotto del rendimento, come la caduta di domenica a Taranto, e il rinvio di alcune partite, ma ha le carte in tavola per strappare un piazzamento più vantaggioso in chiave Play Off. Gli umbri, che nella sfida contro Padova sono usciti da una situazione difficile con esperienza, qualità e i colpi di Rychlicki, hanno 10 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, Civitanova, che deve però recuperare due incontri. Alla vigilia del match la Sir resta la bestia nera della Gas Sales, battuta nei cinque precedenti. L’unico ex del match è Russell che ha schiacciato per tre anni a Perugia.

“Questo momento è sicuramente difficile per noi – spiega il biancorosso Toncek Stern -, nell’ultima partita abbiamo giocato male e secondo me dobbiamo liberare la testa e andare avanti con uno spirito giusto. Domani non abbiamo nulla da perdere, Perugia è prima in classifica ed è una squadra molto forte. Noi dobbiamo scendere in campo liberi dai pensieri e giocare tranquilli. Io penso che tecnicamente non ci siano problemi, siamo forti, dobbiamo solo ritrovare l’atteggiamento e la giusta atmosfera, come avevamo all’inizio del campionato e provare a vincere ogni partita”.

PRECEDENTI: 5 (5 successi Sir Safety Conad Perugia)



EX: Aaron Russell a Perugia dal 2015/16 al 2017/18.



A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Matthew Anderson – 4 muri vincenti ai 100, Wilfredo Leon Venero – 3 muri vincenti ai 100 (Sir Safety Conad Perugia); Oleg Antonov – 4 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera: Oleh Plotnytskyi – 2 ace ai 200, Sebastian Solé – 1 ace ai 100, Thijs Ter Horst – 7 punti ai 1500 (Sir Safety Conad Perugia); Maxwell Philip Holt – 2 ace ai 300, Thibault Rossard – 8 punti ai 700, Aaron Russell – 1 punto ai 2300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Classifica SuperLega Credem Banca: Sir Safety Conad Perugia 55, Cucine Lube Civitanova 45, Itas Trentino 42, Leo Shoes PerkinElmer Modena 41, Allianz Milano 34, Vero Volley Monza 31, Gas Sales Bluenergy Piacenza 28, Gioiella Prisma Taranto 23, Top Volley Cisterna 22, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 22, Kioene Padova 21, Verona Volley 21, Consar RCM Ravenna 2.

1 incontro in meno: Itas Trentino, Leo Shoes PerkinElmer Modena, Gas Sales Bluenergy Piacenza.

2 incontri in meno: Cucine Lube Civitanova.

2 incontri in più: Vero Volley Monza.

1 incontro in più: Gioiella Prisma Taranto.