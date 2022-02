Supportare le aziende che esportano negli Usa: il Console Generale visita Confindustria

Nella mattina di venerdì 18 febbraio il Console Generale degli Stati Uniti a Milano Robert Needham ha visitato la sede di Confindustria Piacenza. Ricevuto dal presidente Francesco Rolleri, il Console Needham è stato accompagnato da Brett Dvorak, vice Console politico-economico del Consolato generale degli Stati Uniti e Alba Ferreri, consigliere economico del Consolato.

Tema cardine dell’incontro – fa sapere l’associazione degli industriali – il legame tra le imprese piacentine e gli Stati Uniti. Il Console Robert Needham ha approfondito la conoscenza delle industrie della provincia di Piacenza che maggiormente dialogano con gli USA, così come delle aziende piacentine partecipate da capitali statunitensi. Al centro dello scambio anche l’impatto che la pandemia ha avuto sul tessuto industriale piacentino e come i rapporti tra i due mercati si siano evoluti durante gli ultimi due anni segnati dal Covid e caratterizzati da condizioni eccezionali.

“È un onore poter ricevere la visita del Console Needham, una conferma dello stretto legame esistente tra il tessuto industriale della nostra provincia e gli Stati Uniti”, le parole del presidente Rolleri che ha fatto gli onori di casa insieme al Direttore Luca Groppi e a Giulia Silva, addetta all’internazionalizzazione. “Gli Stati Uniti sono storicamente uno dei partner di riferimento per l’export piacentino, dove soprattutto le produzioni delle nostre aziende metalmeccaniche e alimentari vengono particolarmente apprezzate ed esportate. Abbiamo discusso in maniera proficua delle modalità con cui poter assistere le nostre aziende in un mercato per noi chiave come quello USA, favorendo lo sviluppo di contatti e la nascita di occasioni reciproche di scambio, per favorire i quali il Console ed i suoi collaboratori ci hanno assicurato massimo appoggio”.

“Sono lieto di aver incontrato Francesco Rolleri, Presidente di Confindustria Piacenza, per parlare del settore imprenditoriale di Piacenza e su come possiamo supportare aziende locali interessate ad espandersi nel mercato statunitense”, il commento del Console Generale Robert Needham. Robert Needham si è insediato al Consolato Generale USA a Milano lo scorso 2 ottobre 2020. A margine dell’incontro uno scambio reciproco di doni: da parte di Rolleri una targa celebrativa di ringraziamento, da parte del Console Needham un manufatto del Dipartimento di Stato.