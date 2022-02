Tamponamento a catena sulla strada Agazzana, all’altezza del bivio per La Verza. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, nella mattinata del 3 febbraio una Mini Clubman ha tamponato un furgoncino Ford Transit che ha sua volta ha tamponato una Fiat Cinquecento.

Rimasta contusa la conducente della Mini, condotta al Pronto Soccorso cittadino da un’ambulanza della Croce Rossa.