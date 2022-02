Tamponi, oggi ultimo giorno di attività drive through a Piacenza Expo

Oggi, 9 febbraio, è l’ultimo giorno di attività della centrale di Drive through allestita a gennaio a Piacenza Expo. Da domani, 10 febbraio, l’esecuzione dei tamponi per la diagnosi di Sars –Cov-2 torna a essere fatta esclusivamente al Centro prelievi del Laboratorio analisi dell’ospedale di Piacenza, con accesso da Cantone del Cristo.

L’attività si svolge 7 giorni su 7: da lunedì a sabato nel pomeriggio, dalle 14 alle 19, e la domenica dalle 8 alle 13. Non è previsto il libero accesso. I tamponi necessari per concludere un periodo di isolamento o quarantena possono essere prenotati dal cittadino che ne ha diritto tramite Cuptel 800.651.941, sportelli Cup o farmacia.

Al Centro prelievi del Laboratorio analisi vengono svolti anche i test su appuntamento per rientri dall’estero, su indicazione delle Usca e anche per esigenze legate a ricovero e accesso a strutture sanitarie. Si ricorda che è necessario presentarsi con un documento di identità in corso di validità. I minori devono essere accompagnati da un genitore o delegato.