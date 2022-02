Targa System contro le soste selvagge, la polizia locale informa i cittadini

Volantinaggio informativo a Piacenza da parte degli agenti della polizia locale in vista dell’attivazione, che partirà a breve in alcune zone della città, del “controllo elettronico e dinamico delle infrazioni”. Si tratta del cosiddetto “Targa System“, sistema di videosorveglianza che permetterà di rilevare infrazioni al codice della strada al passaggio di quei veicoli della Polizia Locale sui quali la specifica apparecchiatura e il software di controllo saranno installati.

Nelle zone della città individuate per l’attivazione del sistema, che potranno essere ampliate in futuro, è installata una specifica cartellonistica di avviso: in particolare, i pannelli sono posizionati nelle zone attualmente interessate dal sistema in via Alberoni-via Roma, via Torricella-via Crescio, via Leonardo Da Vinci-via Scoto, nella zona di via Veneto, sullo Stradone Farnese presso le intersezioni con via Patrioti e via Giordani e nella zona via Borghetto-via Cavour.

“Si tratta di un sistema, attivato non in modo indiscriminato in tutta la città ma solo in alcune vie con determinate caratteristiche, come la presenza di piste ciclabili, a difesa degli utenti deboli della strada – spiega l’assessore alla Sicurezza, Luca Zandonella -. Uno strumento efficace, in grado di rilevare in maniera tempestiva le infrazioni, che vuole essere anche una risposta concreta alla cittadinanza: negli ultimi anni abbiamo infatti ricevuto molte segnalazioni che lamentavano l’odiosa pratica delle soste selvagge e dei posteggi in doppia fila, su piste ciclabili e corsie preferenziali o riservate”.