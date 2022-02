Tenta di sventare un furto ma ha un malore, a Pavia un ragazzo di 29 anni è stato salvato da un carabiniere con il defibrillatore. A distanza di quasi 5 mesi da quel 23 ottobre, Chaka Diarra ha reincontrato gli angeli in divisa che gli hanno salvato la vita, gli appuntati scelti Domenico Bombini, originario di Piacenza ma in servizio a Pavia, Edoardo Canobbio, dove tutto è successo.

Erano circa le 16 del 23 ottobre quando Chaka, originario del Mali, al lavoro come di consueto al “Parco Giochi Gonfiabili Minerva” di via Cesare Battisti a Pavia, ha notato due uomini di nazionalità straniera che stavano sottraendo due biciclette dalle vicine rastrelliere, forzando i lucchetti. Il 29enne si è così avvicinato, cercando di impedire il furto, ma i ladri hanno preso lebici cercando una via di fuga in direzione di Piazza della Minerva. A quel punto Chaka ha rincorso i due cercando di bloccarli. Il primo ladro è subito riuscito a dileguarsi, mentre il secondo è stato disarcionato da Chaka che, improvvisamente, si è sentito male accasciandosi sul marciapiede. La scena si è consumata davanti ad una telecamera esterna di videosorveglianza di un condominio, che ha immortalato i fatti. Si vede chiaramente il primo ladro fuggire velocemente mentre il suo complice è colto di sorpresa: per un istante rimane lì in piedi poi si china e si avvicina al ragazzo, riverso a terra.

La sequenza

A poca distanza i due carabinieri, due appuntati scelti, di pattuglia il piacentino Domenico Bombini e l’astigiano Edoardo Canobbio, vengono fermati da una signora che indica loro l’incidente avvenuto lungo quel tratto di marciapiede, in fondo alla strada. I due militari raggiungono così Chaka, immobile sull’asfalto. Nel frattempo, il ladro è scappato scendendo le scale del vicino sottopassaggio pedonale.

I due carabinieri scendono dalle moto e si avvicinano a Chaka, che in quegli istanti respira ma non è cosciente. L’appuntato Domenico Bombini con la radio di servizio chiede l’intervento dei sanitari del 118, ma il 29enne smette di respirare, va in arresto respiratorio e in arresto cardiaco.

Bombini, con alle spalle vent’anni da soccorritore volontario sulle ambulanze di Croce Rossa di Piacenza, intuisce immediatamente che non c’è tempo da perdere: bisogna intervenire con le manovre di rianimazione e si procura il defibrillatore (Dae) in dotazione nelle moto dell’Arma. Tra il Comando Provinciale dei Carabinieri di Pavia e l’Associazione “Pavia nel cuore” è da anni attivo un protocollo d’intesa grazie al quale i militari vengono formati all’esecuzione delle manovre di rianimazione e hanno a bordo delle pattuglie un defibrillatore pronto all’uso.

L’appuntato Bombini si inginocchia, con un coltello taglia la maglia così da applicare gli elettrodi al petto e guida il suo collega Edoardo Canobbio nel massaggio cardiaco. Le immagini della videocamera, seppur sgranate, mostrano l’appuntato Bombini alzare il braccio destro, per far allontanare tutti i presenti dal corpo di Chaka, segno inequivocabile che il defibrillatore è pronto dare una scarica elettrica. Domenico Bombini preme il pulsante del Dae, e nel video si nota chiaramente un sussulto delle gambe e dei piedi di Chaka: il Dae “ha scaricato”. Il cuore di Chaka riparte, ricomincia a battere. Poco dopo arriva l’auto medica dell’Ospedale San Matteo col medico e l’infermiere che praticano le terapie farmacologiche mentre l’appuntato Domenico Bombini, prosegue inginocchiato a praticare il massaggio cardiaco.

Una volta stabilizzato, Chaka è stato adagiato sulla barella ed è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. È stato ricoverato nel reparto di Cardiologia. I medici ben presto sciolgono la prognosi, Chaka è salvo e fuori pericolo. Una ventina di giorni dopo sarà dimesso. Da allora Chaka Diarra è rimasto in contatto con gli appuntati Bombini e Canobbio. I due carabinieri sono anche andati a trovarlo quando era ancora in Ospedale, il 6 novembre, in quella occasione Chaka ha chiesto di farsi fotografare con loro, tant’è che Chaka ha postato l’immagine sul suo profilo Facebook seguita da poche ma toccanti parole «Oggi sono molto contento di vedervi e conoscervi – scrive -. Dopo quel che mi è successo sono stati loro due, due fantastici carabinieri, a salvarmi la vita e ad aiutarmi».