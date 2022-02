Tomato World, Calanca (Coldiretti) “La filiera vince se è unita”

“La filiera vince se è unita”. A ribadirlo – durante il primo workshop del Forum “Tomato World” in programma nelle giornate di oggi e di domani (17 e 18 febbraio) a Piacenza Expo – è stato Dennis Calanca, responsabile delle Politiche economiche, Sostenibilità, Sviluppo delle Filiere e Sicurezza alimentare di Coldiretti Emilia Romagna. Nel suo intervento, Calanca si è soffermato sull’importanza della valorizzazione dell’intera filiera del pomodoro, rimarcando il peso di questa produzione nel Piacentino (prima provincia del Nord Italia) e soffermandosi sul tema dell’etichetta d’origine, che rappresenta una battaglia storica di Coldiretti per impedire che vengano spacciati come “made in Italy” prodotti di bassa qualità e garantire trasparenza al consumatore.

Due le date ricordate: il 15 giugno del 2006, giorno dell’entrata in vigore dell’obbligo di indicare in etichetta l’origine del pomodoro fresco utilizzato per la passata e il 16 novembre del 2017, quando finalmente è stato introdotto il Decreto Pomodoro, con l’etichetta d’origine obbligatoria estesa ai derivati e a sughi e salse preparati a base di pomodoro. “A stabilire questi obblighi però è un decreto che viene rinnovato ogni anno, quando invece– afferma Calanca – sarebbe importante una normativa definitiva”. Nell’illustrare la posizione di Coldiretti sull’etichettatura nutrizionale, Calanca ha ribadito il no dell’organizzazione all’avanzata in Europa dei modelli Nutriscore e a semaforo, in quanto “fuorvianti in termini di verità e trasparenza”.

La strada indicata da Coldiretti prevede invece tracciabilità, sostenibilità e qualità. “Per perseguire questi obiettivi –spiega Calanca – dobbiamo estendere l’indicazione d’origine della materia prima ai ristoranti, alle trattorie e alle mense, investire in una corretta programmazione scongiurando il rischio di incertezze per gli agricoltori e nelle politiche di valorizzazione del prodotto legate al contesto territoriale, quello piacentino, che è virtuoso”. Mentre i costi di produzione continuano a crescere, insieme alle azioni concrete per sostenere le imprese agricole e fermare le speculazioni, è importante mettere in luce come il nostro pomodoro – conclude il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli – possa essere trasformato con un alto valore aggiunto proprio grazie ai metodi di produzione e quindi alla sua qualità e salubrità. (nota stampa)