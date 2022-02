Siringe, spazzatura, mozziconi di sigaretta, bottiglie di plastica e vetro. E’ la situazione di degrado generalizzato – fotografata da un lettore – che fa da cornice ai binari della stazione ferroviaria di Piacenza.

“Vorrei segnalare – scrive il lettore – lo stato in cui versa la stazione di Piacenza, ormai da anni (almeno da 2 anni a questa parte). Credo che le foto parlino da sole. Questo è il binario 6. Al mattino, durante l’attesa del treno non è complicato trovare qualche topo tra i binari. Aggiungo – continua la segnalazione – anche il bike park fatiscente (il cartello dei lavori in corso è ancora affisso) e il degrado presente nella zona adiacente al parcheggio autoveicoli. Tutto questo complica la mia vita da pendolare e quella dei miei concittadini, oltre a dare una pessima immagine alla città”.

TAGLIAFERRI (FDI) “INTERVENIRE SU DEGRADO ALLA STAZIONE DI PIACENZA” – Intervenire su Ferrovie italiane perché vengano risolti i problemi di degrado segnalati dai cittadini riguardo alla stazione di Piacenza. A chiederlo, in un’interrogazione, è Giancarlo Tagliaferri (Fdi), che ricorda come “arrivino continue segnalazioni circa lo stato di assoluto degrado in cui versa la stazione di Piacenza. Ormai da almeno due anni, infatti, i binari si trovano in condizioni di totale abbandono da un punto di vista igienico, tanto che al binario 6, la mattina, durante l’attesa del treno, non è infrequente trovare topi tra i binari, il bike park è fatiscente (vi campeggia il cartello ‘lavori in corso’) e il degrado nella zona adiacente al parcheggio autoveicoli regna sovrano. Dispiace constatare questa situazione nonostante l’impegno dell’amministrazione comunale di Piacenza nell’aver migliorato il decoro della città”.