L’inverno sembrava essere alla spalle, con un inizio 2022 dal sapore primaverile, eppure nella mattinata del 14 febbraio sulle nostre montagne è tornata la neve. Come anticipato, l”incremento della nuvolosità associato a precipitazioni diffuse ha portato infatti qualche “spruzzata” ad alta quota, immortalata dalla webcam di Meteo Valnure. Cime imbiancate si scorgono – nonostante la fitta nebbia – sul Monte Penice (Bobbio, 1430 m), ma anche sui prati del Monte Aserei nel comune di Farini (1375 m) e nei pressi di Mareto (Farini), a quota 1000 metri.

Nelle prossime ore, fiocchi bianchi potrebbero cadere anche in zone collinari e di pianura, dove – spiega Meteo Valnure – “la perturbazione è prevista arrivare, nel suo clou, alle prime ore di martedì e le precipitazioni potrebbero risultare buone per vedere episodi di neve”, seppur difficilmente con accumuli al suolo, “se non durante i rovesci più intensi e a favore delle zone centro occidentali, ovvero tutta la fascia che va da Piacenza verso Castel San Giovanni sarà più favorita”.