Tornano in campo le giovanili del Piacenza Calcio, il programma del weekend

Piacenza Calcio, il programma del weekend delle squadre giovanili.

Dopo la vittoria contro la Pistoiese, la Primavera 4 di mister Tretter sconterà un turno di riposo in campionato. Riprenderà la sua stagione l’Under 17 di mister Giacobone che domenica affronterà la Virtus Entella al “G. Rubini” di Podenzano. Under 14 ed Under 13 saranno impegnate in due amichevoli: la squadra guidata da mister Chierici sfiderà il San Giuseppe Under 15, mentre i ragazzi di mister Montagna giocheranno contro i pari età del Mantova. Nella giornata di sabato i giovani biancorossi delle squadre Under 10 ed Under 9 saranno impegnati nel “Memorial Kristopher Dixon”. I ragazzi dell’Under 9 inoltre domenica disputeranno anche una gara amichevole contro l’Accademia Internazionale.

UNDER 17 PIACENZA CALCIO – VIRTUS ENTELLA, domenica 6 febbraio ore 15.00 Centro Sportivo “G. Rubini”, via IV Novembre, Podenzano (PC) Link per acquistare i biglietti: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/under-17-piacenza-vs-virtus-entella/175318

UNDER 14 AMICHEVOLE PIACENZA CALCIO – SAN GIUSEPPE, sabato 5 febbraio ore 15.00 Campo Sportivo “Gerbido”, Strada Gerbido 171/175, Piacenza

UNDER 13 AMICHEVOLE PIACENZA CALCIO – MANTOVA, domenica 6 febbraio ore 11.00 Centro Sportivo “Cementirossi”, via A. Boggiani, Ponte Dell’Olio (PC)

UNDER 10 SPES BORGOTREBBIA – PIACENZA CALCIO, sabato 5 febbraio ore 14.00 Campo Sportivo “Puppo”, via Anguissola 1, Piacenza

UNDER 9 SPES BORGOTREBBIA – PIACENZA CALCIO, sabato 5 febbraio ore 15.30 Campo Sportivo “Puppo”, via Anguissola 1, Piacenza

AMICHEVOLE ACCADEMIA INTERNAZIONALE – PIACENZA CALCIO, domenica 6 febbraio ore 11.00 Centro Sportivo Accademia Internazionale, Via Cilea, Milano