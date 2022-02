Trasferta a Taranto per la Gas Sales Bluenergy “Gara difficile, ma obiettivo tre punti”

Dopo la convincente vittoria su Padova, la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è ora attesa dalla trasferta sul campo della Gioiella Prisma Taranto (domenica, ore 15.30) per il secondo faccia a faccia tra le due squadre in SuperLega Credem Banca: nel match di andata gli emiliani si erano imposti in casa.

Il valore della posta in palio diventa sempre più importante. La matricola pugliese è terzultima con una partita giocata in più rispetto a Vibo e deve assolutamente muovere la classifica con i punti di Sabbi, ex della gara, per non vanificare gli ottimi risultati ottenuti nel corso della stagione, ma al PalaMazzola si presenta una formazione solida e reduce da un 3-0 perentorio centrato al PalaBanca con Padova nel recupero infrasettimanale grazie ai punti di Rossard e alla prova di grande generosità di Russell. Il team di Bernardi è attualmente settimo, ma i margini per riportarsi a ridosso della quarta piazza ci sono tutti.

“Il campionato è cresciuto tantissimo e anche a Taranto ci aspettiamo una partita difficile – spiega Oleg Antonov -. Con Padova abbiamo dimostrato che stiamo migliorando, vogliamo mantenere lo stesso ritmo di gara e l’obiettivo è di ottenere tre punti. Per i successivi match ci focalizzeremo volta per volta, concentrandoci sul momento e sugli allenamenti per affrontare questo periodo intenso sia con la testa e che con il fisico al massimo”.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Gas Sales Bluenergy Piacenza)



EX: Giulio Sabbi a Piacenza nel 2018/19.



A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Giulio Sabbi – 2 muri vincenti ai 300 (Gioiella Prisma Taranto); Oleg Antonov – 4 muri vincenti ai 100, Thibault Rossard – 8 attacchi vincenti ai 500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera: Maxwell Philip Holt – 2 ace ai 300, Toncek Stern – 6 punti ai 1600 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Il programma della 9^ giornata di ritorno

Sabato 19 Febbraio 2022, ore 18.00

Vero Volley Monza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Arbitri: Piana Rossella, Zanussi Umberto (Manzoni Barbara)

Video Check: Ugolotti Davide

Segnapunti: Mariosa Alessia Rosa

Diretta Volleyballworld.tv

Domenica 20 Febbraio 2022, ore 15.30

Gioiella Prisma Taranto – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Arbitri: Pozzato Andrea, Braico Marco (Mancini Giuseppe)

Video Check: Curci Felice

Segnapunti: Francia Salvatore

Diretta Volleyballworld.tv

Domenica 20 Febbraio 2022, ore 18.00

Sir Safety Conad Perugia – Kioene Padova

Arbitri: Cappello Gianluca, Carcione Vincenzo (Bolici Giulio)

Video Check: Giulietti Fabrizio

Segnapunti: Bordoni Azzurra

Diretta Volleyballworld.tv

Domenica 20 Febbraio 2022, ore 20.30

Verona Volley – Leo Shoes PerkinElmer Modena

Arbitri: Vagni Ilaria, Brancati Rocco (Pasquali Fabio)

Video Check: Gioia Riccardo

Segnapunti: Dalle Vedove Carla

Diretta RAI Sport

Commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Diretta Volleyballworld.tv

Allianz Milano – Consar RCM Ravenna

Arbitri: Rossi Alessandro, Spinnicchia Giorgia (Rusconi Valerio)

Video Check: Magnino Simone

Segnapunti: Gibertini Giuseppina

Diretta Volleyballworld.tv

Riposa: Itas Trentino

Gara rinviata

Cucine Lube Civitanova – Top Volley Cisterna

Classifica SuperLega Credem Banca: Sir Safety Conad Perugia 52, Cucine Lube Civitanova 45, Itas Trentino 42, Leo Shoes PerkinElmer Modena 38, Vero Volley Monza 31, Allianz Milano 31, Gas Sales Bluenergy Piacenza 28, Top Volley Cisterna 22, Kioene Padova 21, Verona Volley 21, Gioiella Prisma Taranto 20, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 19, Consar RCM Ravenna 2.

1 incontro in meno: Cucine Lube Civitanova, Leo Shoes PerkinElmer Modena, Gas Sales Bluenergy Piacenza.

1 incontro in più: Top Volley Cisterna, Gioiella Prisma Taranto.

2 incontri in più: Vero Volley Monza.

“FOX” FEI SI RACCONTA A “STORIE SOTTORETE” – Inaugura la rubrica di video interviste “9×9 Gas Tales, storie sottorete”, presente sui canali social di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che racconta le storie, le esperienze, le buone pratiche sportive e di vita, di chi contribuisce a #faresquadraxpiacenza.

Il titolo: “9×9” è il confine del campo da volley, che rappresenta il mondo degli atleti e di chi gravita intorno a loro, ma anche uno spazio fisico in cui lottare, sudare, vincere e superare i propri limiti, nello sport, ma anche nella vita. “Gas Tales”: la similitudine tra il nome della Società e la parola inglese “storie” viene sfruttata per raccontare il mondo Gas Sales Bluenergy Volley. “Storie sottorete”: le riprese sono realizzate proprio sotto la rete del campo del PalabancaSport. Non solo la rete è un elemento di gioco, ma rappresenta anche un limite da superare, e nell’accezione più ampia, le relazioni e le sinergie che si creano grazie alla società di pallavolo.

La prima puntata è dedicata ad Alessandro Fei “Fox”, Team Manager di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e simbolo della pallavolo italiana. Le interviste sono a cura dell’Ufficio Stampa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.