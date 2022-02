Troppo Cesena per il Fumara: netto ko esterno (3-0)

Battuta di arresto per il Fumara che dopo la vittoria al tiebreak con Garlasco fa un passo indietro in termini di concretezza e prestazione venendo superato in tre set dal Volley Club Cesena. Le biancoblu restano quindi ancorate a quota dodici punti a braccetto con il Centro Volley Reggiano, prossima avversaria in campionato.

Coach Codeluppi manda in campo la diagonale Allasia-Liguori, Falcucci e Scarabelli bande, Amatori e Guaschino al centro con Nasi libero. L’avvio di gara è piuttosto equilibrato anche se le padrone di casa sembrano avere uno spunto in più. Dopo l’8-5 Cesena mantiene infatti il controllo del parziale riuscendo a limitare gli attacchi del Fumara e premendo con Benazzi (16-13). La stoccata decisiva arriva però nell’ultima parte del set con il punteggio che vola sul 25-18. Nel secondo parziale sono le biancoblu a partire meglio e trovare un piccolo margine (5-8): si gioca punto a punto per metà del set poi, ancora una volta, le romagnole cambiano il passo lasciandosi alle spalle il Fumara. A poco serve il recupero nella fase finale, Cesena chiude 25-20.

Praticamente similare è l’andamento dell’ultimo e decisivo parziale: il MioVolley parte avanti guadagnando qualche punto di distacco, le padrone di casa però si ricompattano riuscendo ancora una volta a riprendere le biancoblu ed allungare nel finale: si termina sul 25-20.

ELETT. ANGELINI CESENA-FUMARA MIOVOLLEY 3-0 (25-18; 25-20; 25-18)

ELETT. ANGELINI CESENA: Mazzotti 2, Gennari 8, De Bellis 1, Favero 9, Poletta 9, Benazzi 15, Zanetti, Zuffi 1, Tiberi 7, Calisesi (L). NE: Altini, Caniato, Conficconi, Roversi. All. Lucchi-Fabbri

FUMARA MIOVOLLEY: Allasia 1, Caviati, Liguori 7, Chinosi, Falcucci 10, Scarabelli 9, Antola, Sacchi, Guaschino 9, Amatori 3, Nedeljkovic, Nasi (L). All. Codeluppi-Falco