Un Fiorenzuola in fiducia ospita al “Pavesi” la corazzata Padova

Dopo il prezioso punto strappato martedì sul campo del Renate arriva un’altra gara decisamente complicata per il Fiorenzuola, che sabato pomeriggio (ore 14.30) ospita al “Pavesi” il Padova secondo in classifica. E’ un momento decisamente positivo per la squadra di Tabbiani, ancora imbattuta nel 2022 e forte di cinque punti nelle ultime tre partite: anche contro il Renate i rossoneri hanno confermato l’ottimo stato di forma andando nel finale anche vicini al successo.

“Contro il Renate la squadra ha avuto coraggio, giocando in maniera propositiva – spiega Tabbiani, che per la gara recupera Ferri dopo il turno di squalifica -. Siamo riusciti a non subire gol davanti a una squadra che può vantare il miglior attacco della stagione e lo abbiamo fatto non pensando solo a difenderci, ma provando a giocare. Con il nuovo anno ci siamo detti di ritrovare la nostra propositività, i punti li facciamo così e dobbiamo metterci in testa che questo è il nostro modo di giocare, attraverso il quale possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Con questo spirito anche contro il Padova possiamo arrivare al campo fiduciosi di poter fare un’ottima gara. La squadra sta bene, è concentrata per tutti i 90 minuti e interpreta le partite nel modo giusto: non sono una casualità i cinque punti nelle ultime tre partite, ma contano ancora di più le prestazioni che abbiamo fatto”.