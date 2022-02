Un Piacenza che finalmente innesta la quarta IL COMMENTO

Il Piacenza innesta la quarta ed, a questo punto, ipoteca un buon piazzamento in proiezione play off. Probabilmente anche i più scettici si saranno convinti che questa squadra è cresciuta (e tanto) con gli innesti del mercato di gennaio quando sono arrivati pedine importanti come Castiglia, Cosenza e Munari.

Avevamo già sottolineato in precedenza i continui progressi sul piano dell’organizzazione del gioco e sugli equilibri tra i vari reparti dovuti all’arrivo di un centrocampista esperto con notevole visione di gioco come Castiglia e del lavoro da certosino di Scazzola nel sistemare le posizioni ed i movimenti dei vari Suljic, Gonzi e Giordano mentre Cosenza ha reso ermetica una difesa che non subisce reti da 400′. Tra le note positive il ritorno, reduce dai fasti della Coppa d’Africa, del gambiano Yusupha Bobb autore, tra l’altro di una bellissima rete dimostrando una autorità finora appena accennata.

La Pergolettese inizialmente incute paura: ritmi molto alti ed aggressiva in tutte le zone del campo. Il Piacenza, in questa fase, ha un poco sofferto e non sempre era lucido nelle ripartenze; ma, appena, i ritmi sono calati, è uscito alla grande esibendo sprazzi anche di calcio pregevole.

Ancora progressi, dunque, per questa squadra destinata a crescere ancora quando avrà recuperato i due attaccanti assenti oggi per infortuni Dubickas (che mancherà per molto tempo) e Raicevic (presto disponibile).

Terminate le partite definite abbordabili per il Piacenza inizia ora la serie di partite impegnative come quella di giovedì prossimo con la Juve Under 23 con la quale dividiamo il sesto posto.

E prematuro fare calcoli; prendiamo atto che il momento difficile è stato messo alle spalle e che le prospettive future meriterebbero un seguito maggiore come numero e calore tra gli spettatori, ancora troppo esigui.

Luigi Carini