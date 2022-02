“Una mamma per le mamme”, nuovo corso di formazione per aspiranti Tagesmutter

L’Associazione Professionale Tagesmutter Domus®, presso cui L’Arco è accreditato come ente gestore e alla quale sono iscritte le Tagesmutter L’Arco, organizza un nuovo corso di formazione, “Una mamma per le mamme“, in partenza il 14 marzo 2022. Il corso avrà una durata di 3 mesi (selezioni 2 e 3 marzo, inizio lezioni 14 marzo 2022) e sarà sia online sia in presenza. L’orario indicativo sarà dalle 9.00- alle 14.00 di lunedì, mercoledì e venerdì, più due sabati al mese, per un totale di 200 ore di lezione (140 ore online e 60 in presenza presso enti accreditati Domus) e 50 ore di tirocinio.

Per accedere alle selezioni per il corso, è necessario partecipare a uno dei videoincontri informativi che si terranno mercoledì 2, 9, 16 febbraio, iscrivendosi a questo link: https://bit.ly/3AyxI6R. Maggiori informazioni sul sito di Cooperativa sociale L’Arco o scrivendo a tagesmutter@arcopiacenza.it.