Un’area verde o una targa per ricordare Enzo Tortora, ok dal Consiglio alla proposta di Levoni

Piacenza dedicherà un’area verde cittadina, o una targa, a Enzo Tortora, giornalista, conduttore e autore televisivo ancora oggi ricordato per un clamoroso caso giudiziario: arrestato e imputato di associazione camorristica e traffico di droga nel 1983, venne condannato a dieci anni di carcere nel 1985 e successivamente assolto nel 1986, sentenza confermata dalla Corte di Cassazione.

La proposta è arrivata dal consigliere Antonio Levoni (Liberali), che ha presentato una mozione approvata dall’aula (31 voti favorevoli, un astenuto), ripercorrendo la vicenda giudiziaria e ricordando la figlia di Tortora, Silvia, recentemente scomparsa, “che lottò per dimostrare l’innocenza del padre”. “Credo – ha detto Levoni – che un’area verde, o una stele inserita in un luogo che il sindaco e la giunta riterranno opportuni, servirebbero tantissimo per ricordare quanto avvenuto”. Una proposta che ha trovato la disponibilità dell’amministrazione comunale, per voce dell’assessore Paolo Mancioppi: “Penso ci siano le condizioni per lasciare un ricordo di Enzo Tortora in città; il percorso più complicato riguarda l’intitolazione di una via o di una piazza, la richiesta di intitolare un’area verde o di collocare una targa o una stele ritengo possa essere accolta”.