Urta due auto parcheggiate e stramazza a terra, soccorso a Borgotrebbia

Incidente intorno alle 19 e 30 di martedì 1 febbraio, a Borgotrebbia (Piacenza). Secondo una prima ricostruzione, un sessantenne alla guida di un’auto ha urtato un’altra autovettura e un camper parcheggiati: una volta sceso dalla vettura sarebbe caduto sull’asfalto, battendo il capo in via Trebbia. Alcuni automobilisti in transito hanno notato l’uomo riverso a terra e hanno chiamato i soccorsi del 118: sul posto un’ambulanza della Croce Rossa e l’auto medica dell’Ospedale.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato al vicino Pronto Soccorso per accertamenti: fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Per ricostruire quanto accaduto e per gli accertamenti del caso sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di stato con due volanti.