Vaccino covid bambini, tutti i sabati open day “Adesione al 27%, dobbiamo crescere”

La campagna vaccinale anti covid tra i bimbi segna il passo, per questo motivo la Regione Emilia Romagna ha deciso di incentivare il libero accesso per i piccoli, riservando per loro degli open day. A Piacenza questi appuntamenti si terranno al sabato pomeriggio (dalle 14 e 30 alle 18 e 30) all’ex arsenale. I bimbi che hanno dovuto annullare la prenotazione della seconda dose perché in quarantena, in quanto contatti stretti e non perché positivi, potranno recarsi alle sedute di libero accesso e in particolare agli Open Day a loro dedicati, senza dover fissare un nuovo appuntamento.

“L’adesione della fascia 5 – 11 anni è al di sotto delle aspettative. Siamo in questo momento ad una percentuale di adesione del 27% – sottolinea il direttore generale dell’Ausl, Luca Baldino -. E’ vero che una parte di bimbi in questo momento è positiva oppure in malattia. Ma è vero che se vogliamo mettere in sicurezza il sistema scolastico dobbiamo incrementare di molto queste percentuali. Stiamo studiando con la Regione una serie di iniziative per rendere da un alto più semplice la vaccinazione, dall’altro sensibilizzare la popolazione. Gli Open Day hanno funzionato bene in altre province, a Piacenza un po’ meno ma continuiamo a renderli disponibili”.

“Stiamo valutando di poter vaccinare a scuola, tema sul quale è aperto un tavolo con l’ufficio scolastico regionale. Ma il tema principale è la sensibilizzazione (dei genitori, ndr) con un ulteriore impegno dei pediatri di libera scelta e al nostro personale. Tutte le partite sono aperte, stiamo cercando di capire cosa possiamo inventarci per rendere ancora più efficace questo percorso. Il problema è più comunicativo che organizzativo, e lo si vede con i dati di adesione agli Open Day riservati ai bambini. A Parma sono andati molto bene, qui a Piacenza e a Reggio Emilia così così”.