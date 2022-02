Vento forte su colline e montagna, allerta arancione nel piacentino

La Protezione Civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo per vento forte che riguarda anche la provincia di Piacenza.

L’avviso (LEGGI), nel piacentino di colore giallo per l’alta collina e arancione per la montagna, è valido per tutta la giornata di lunedì 7 febbraio. “Si prevedono – si legge – venti di burrasca forte (74-88Km/h) sulle aree montane di crinale centro-orientali e di Burrasca moderata (62-74 Km/h) sulle relative aree collinari tra le ore notturne ed il primo mattino. Dalla tarda mattinata nuova intensificazione della ventilazione con venti di burrasca forte sulle aree montane di crinale centro-occidentali e di burrasca moderata sui relativi settori collinari in esaurimento dalle ore pomeridiano serali”.