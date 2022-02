“Very Important Piasintein”, incontro con la chef stellata Isa Mazzocchi

Prosegue il ciclo di incontri “V.I.P. – Very Important Piasintein”, organizzato dall’ufficio Attività Socio-Ricreative del Comune di Piacenza e rivolto agli over 65 residenti in città.

Il prossimo appuntamento della rassegna – dedicata alle personalità note, affermate nel proprio settore, che abbiano dato lustro al territorio e portato alto il nome di Piacenza oltre i confini provinciali – sarà lunedì 21 febbraio alle 10.30, al Salone Pierluigi di Palazzo Farnese: protagonista, Isa Mazzocchi, firma stellata del ristorante “La Palta” di Bilegno, insignita lo scorso anno del Premio Michelin Chef Donna 2021 by Veuve Clicquot. Dopo le conversazioni con il maestro Franco Bagutti e con Laura Contardi, maître principale del corpo di ballo della Scala, sarà quindi un’eccellenza dell’arte culinaria a ripercorrere le tappe della sua straordinaria carriera, “accompagnando” virtualmente il pubblico nella sua cucina e alla scoperta dei piatti che hanno saputo valorizzare in modo magistrale i prodotti del territorio.

Come nelle precedenti occasioni, l’incontro con Isa Mazzocchi sarà ad ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria – a partire da venerdì 11 febbraio – telefonando ai numeri 0523-492743 e 0523-492724, dalle 8.30 alle 12.30, sino ad esaurimento dei posti disponibili. Nel rispetto delle normative anti Covid, per accedere sarà necessario il Green Pass rafforzato, nonché l’uso della mascherina FFP2.