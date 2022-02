Via Boscarelli, scontro tra un autobus e un’auto. Neonata illesa

Nella mattinata del 2 febbraio scontro in via Boscarelli a Piacenza tra un autobus di Seta e una Ford. In seguito all’incidente è rimasto contuso l’autista del pullman, soccorso dai sanitari della Croce Rossa e trasportato in ambulanza al vicino Pronto Soccorso cittadino. Illese le poche persone in quel momento sul mezzo di trasporto pubblico, così come le due donne e la neonata a bordo dell’auto.

Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Via Boscarelli, all’altezza di via Osimo, è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza fino all’intervento conclusivo da parte del personale di Sicurezza e Ambiente e del carro attrezzi.