Auto si ribalta dopo lo scontro con un’altra vettura. E’ accaduto nel tardo pomeriggio del 4 febbraio in Via Emilia Parmense a Piacenza, davanti al centro commerciale: coinvolte una Fiat Panda e una Mazda 2, con la vettura giapponese che a seguito dell’impatto si è ribaltata in mezzo alla carreggiata.

Il bilancio è di una persona rimasta contusa, soccorsa dai sanitari della Croce Bianca e dal personale medico ed infermieristico del 118, sul posto insieme ai vigili del fuoco.

Foto 2 di 2



La strada è stata chiusa completamente il traffico dagli agenti della polizia locale di Piacenza, intervenuti con diverse pattuglie e impegnati per i rilievi di legge. Sul luogo dell’incidente anche il personale di Sicurezza e Ambiente per la rimozione dei detriti e il ripristino della sede stradale.