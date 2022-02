Viaggio virtuale sulla luna, iniziativa per la terza età con Riccardo Golini

Proseguono le iniziative riservate alla terza età organizzate dall’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza e dedicate agli approfondimenti in ambito culturale e scientifico. Nella mattinata di martedì 22 febbraio, l’ing. Riccardo Golini guiderà i partecipanti, con la sua consueta leggerezza, in un avvincente viaggio virtuale sul suolo lunare, ripercorrendo l’evento di più di 50 anni fa: il primo uomo sulla Luna. La conferenza, grazie anche a filmati d’epoca e non solo, si snoderà attraverso letteratura, cinema, musica, scienza e riporterà interessanti testimonianze degli uomini e delle donne che furono protagonisti del sogno di quel memorabile 20 luglio 1969.

“Ancora una volta l’ing. Riccardo Golini ci dedica un momento di allegra riflessione sui tempi passati. La sua conoscenza scientifica, abbinata al suo modo allegro e divertente di farci fare dei “viaggi nel tempo”, ci consentirà di tornare con la memoria a quel giorno storico. Un sincero ringraziamento per la sua disponibilità e fantasia” commenta l’assessore ai Servizi sociali Federica Sgorbati. Come per i precedenti incontri l’accesso, riservato ai residenti nel comune di Piacenza, sarà gratuito ma con obbligo di prenotazione. Le iscrizioni si raccolgono a partire da mercoledì 16 febbraio, dalle ore 8.30 alle 12.30 fino ad esaurimento posti, esclusivamente telefonando ai numeri 0523-492743 e 0523-492724. Al momento della prenotazione, verranno comunicati i dettagli sulla sede e l’orario della conferenza.

L’incontro, si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid e per partecipare sarà necessario presentare il Green Pass rafforzato e indossare una mascherina Ffp2.