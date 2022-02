Violento scontro frontale a Gazzola, un ferito grave

Grave incidente a Gazzola nella serata del 3 febbraio, uno scontro frontale ha visto coinvolte un’Audi e una Peugeot all’altezza Lisignano, lungo la strada per Agazzano. Il conducente della Peugeot è rimasto incastrato all’interno delle lamiere dell’abitacolo e per estrarlo è servito l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno operato con le cesoie idrauliche. Le sue condizioni sono gravi. Ferita in modo non grave la conducente dell’Audi.

Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò, l’ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure dalla postazione di Rivergaro e l’auto medica del 118 del Pronto Soccorso di Piacenza. Rilievi a cura dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bobbio. I due feriti sono stati trasportati all’ospedale di Piacenza.