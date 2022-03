Gs Lepis torna in pista: due weekend di gare e soddisfazioni

La società GS Lepis di pattinaggio artistico a rotelle dà inizio alla stagione agonistica con due weekend di gare provinciali a Piacenza. Domenica 13 febbraio si sono tenuti i campionati provinciali FISR, dove Catrina Codeghini, Cecilia Ferrazzi, Sara Rossi, Marco Vailetta e Simone Colli si sono distinti e hanno portato in pista i primi frutti del duro lavoro.

Il weekend del 26 e 27 febbraio invece ha coinvolto anche un’altra grande parte della società. Dal sabato sono stati protagonisti Agata Civardi, Valentina Dosi e Vittoria Maggi, che nella loro categoria hanno colorato il podio con i colori della Lepis; Sveva Scarcella si è invece posizionata sul gradino più alto del podio grazie alla sua performance. Queste quattro piccole atlete si sono ben distinte nei loro programmi di gara. Sara Balestreri, Chiara Bergonzi e Lucrezia Finelli, alla prima gara dell’anno, hanno mostrato le loro capacità e il loro impegno costante. La domenica sono scesi in pista Cecilia Ferrazzi, Sara Rossi, Catrina Codeghini, Marco Vailetta, Gaia Pasolini e Letizia Valla, portando a casa ottimi risultati. Hanno poi proseguito la gara Mathias Gelsumino, Alice Triani, Viola Ferrari, Elena Ripa, Agata Perazzoli e Elisabetta Epi. Tanti atleti che hanno affrontato, nonostante l’ansia, con determinazione le prime gare di stagione.

Una conquista di titoli provinciali e di grandi risultati e soddisfazioni personali, ora il lavoro continua per gli atleti della società Lepis in vista delle prossime gare in calendario.