In occasione della Giornata della Donna, nell’ambito della campagna “Questo non è amore”, personale della Polizia di Stato ha accolto la cittadinanza presso uno stand informativo in Piazza Cavalli consegnando opuscoli e materiali informativi dedicati. Presenti allo stand anche il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, il Prefetto Daniela Lupo e il questore Filippo Guglielmino.

La campagna “…Questo non è amore” mira a sviluppare maggior consapevolezza in tutta la cittadinanza ed in particolare nelle donne sul pericolo di certi comportamenti; le equipe di investigatori, psicologi e membri di associazioni che tutelano le donne forniscono notizie, sostegno e aiuto a chi decide di sottrarsi ad un mondo di brutalità che spesso coinvolge anche bambini. “I dati – spiega la Polizia di Stato – ci dicono che negli ultimi due anni, complici anche le restrizioni pandemiche, le violenze nelle mura domestiche sono aumentate e questo ha convinto la Polizia a sviluppare ulteriormente l’applicazione per cellulari Youpol; da diverso tempo sull’App della Polizia di Stato è possibile segnalare, anche in forma anonima, non solo episodi di cyberbullismo e spaccio di droga, ma anche di violenza domestica.

Sul sito della Polizia di Stato è stato creato uno spazio ad hoc che descrive, da diversi punti di vista, la situazione normativa, le diverse forme di violenze di genere, le realtà culturali in cui spesso si creano le discriminazioni e le forme di tutela che la legge mette a disposizione.

Violenze sulle donne: i dati della polizia criminale