A 140 km all’ora sullo Stradone per provare l’auto nuova: scoperta grazie al video sui social

“Dalla mia esperienza di questi anni ho notato che bisogna concentrarsi sulla promozione di comportamenti corretti alla guida: anzitutto essere prudenti, e insegnare ai giovani quali sono i comportamenti da adottare quando si è alla guida”. E’ l’invito dell’ormai ex comandante della Polstrada di Piacenza, Angelo Di Legge, che da lunedì 21 marzo dirigerà l’Anticrimine in Questura.

“Particolarmente significativo – ha riferito – l’episodio di cui siamo venuti a conoscenza il 7 gennaio di quest’anno. Da un filmato, diventato virale su un popolare social network, si vede chiaramente una ragazza in auto, in compagnia di una amica, immortalata a percorrere lo Stradone Farnese intorno alla mezzanotte del giorno dell’Epifania a 141 km/h sotto la pioggia. A darne contezza lo stesso video nel quale si vede chiaramente il tachimetro di questa Mercedes segnare tale velocità, decisamente pericolosa e per la quale abbiamo effettuato approfondimenti, riuscendo a risalire alla responsabile, sanzionata per guida pericolosa. Abbiamo quindi informato la Motorizzazione Civile, per far sì che l’automobilista venisse sottoposta a revisione di patente di guida”.