A Colorno va in scena il derby emiliano per i Lyons

Dopo aver ritrovato la vittoria sabato scorso, i Lyons cercano di togliersi le ultime soddisfazioni della stagione, provando a cogliere qualche scalpo importante per abbellire la classifica e innalzare ulteriormente l’asticella in vista del futuro. Di fronte agli uomini di Garcia e Orlandi c’è una nuova edizione del Derby emiliano, stavolta in casa del Colorno. Domenica alle ore 15.00 ci si aspetta un Derby di Fuoco.

La squadra di Casellato e Frati è senza dubbio la rivelazione del campionato. Una campagna acquisti importante ha dato i suoi frutti, con i biancorossi che a tre giornate dal termine sono in quarta posizione in classifica, in piena lotta per l’accesso ai playoff. La squadra parmigiana ha aggiunto in corsa anche un pezzo pregiato come l’ex Zebre Paolo Pescetto, che ha dato subito un contributo importante. La lotta per il quarto posto rimane serrata, con in corsa Fiamme Oro e Calvisano che provano a rimontare, ma il Colorno ha tutte le carte in regola per giocarsela.

La partita di andata è coincisa con il miglior momento di forma della stagione dei Lyons: una vittoria perentoria e netta, in cui i trequarti bianconeri fecero a fette la difesa del Colorno marcando in tutto sei mete. Il Beltrametti poté esultare per quella grande prova, e i Leoni cercano un’impresa simile anche in trasferta all’HBS Stadium. Man of the Match all’andata con quattro mete segnate, e Man of the Match nell’ultima partita contro Mogliano, il capitano dei Lyons Lorenzo Maria Bruno ci ha raccontato il momento della squadra e cosa si aspetta da questa sfida: “La gara di andata è stata un punto importante della nostra stagione, con una grande prova di tutta la squadra. Abbiamo tutti ancora memoria di quel giorno, e vogliamo ripetere la stessa prestazione, limitando anche gli errori commessi. Non dobbiamo dimenticare che concedemmo quattro mete, pur rimanendo sempre in controllo della partita, e dovremo fare molta attenzione in difesa perchè Colorno è una squadra che gioca molto bene in attacco e a cui piace dare molto ritmo alla propria manovra. A maggior ragione giocando in trasferta, dovremo essere molto attenti a limitare le loro indubbie capacità di gioco.”

La partita sarà trasmessa in diretta sul sito Eleven Sports, con registrazione e accesso gratuiti.

Sitav Rugby Lyons: Via G; Via A, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Fontana; Portillo, Salvetti, Petillo; Janse van Rensburg, Cemicetti; Salerno, Rollero, Acosta

A disp: Minervino, Actis, Salerno, Lekic, Moretto, Bance, Cissè, Biffi

