A lezione di anolini, tortelli e pisarei (anche rivisitati) con l’Isola dei tre ponti

A Isola Serafini si torna “In Cucina con gli Isolani” insieme alla Cooperativa di Comunità Isola dei tre ponti. Dopo le tre edizioni online organizzate in pieno periodo pandemico tra il 2020 e il 2021, il format isolano torna finalmente in presenza e si prefissa un nuovo obiettivo: spostarsi in forma itinerante nelle storiche realtà aziendali di Monticelli d’Ongina, per valorizzare i prodotti locali ma non solo, per offrire un’esperienza diretta e inconsueta negli spazi messi a disposizione dalle imprese del territorio. Non è tutto, infatti per consolidare maggiormente queste nuove sinergie, il tema di ogni corso di cucina proposto si legherà alla natura della realtà presso il quale verrà svolto.

Il primo appuntamento è previsto nelle due serate di martedì 5 e mercoledì 6 aprile 2022, dalle ore 19 alle 21 e 30, presso lo Showroom di Pialorsi Interior Workshop, simbolo per eccellenza della tradizione storica del paese, ma che al contempo rappresenta per Monticelli un chiaro esempio di innovazione e valore familiare. Questa dualità si traduce in termini gastronomici in un corso dedicato alla pasta fresca piacentina, proposta nei quattro formati tipici, a ciascuno dei quali sarà affiancata una versione rivisitata, inventata dallo Chef isolano Davide Sesenna.

Di seguito il programma del corso:

Martedì 5 Aprile 2022

Anolini – Formato tradizionale – Versione Rivisitata: Anolini rossi, mele e Cacio del Po

Tortelli con la coda – Formato tradizionale – Versione Rivisitata: Tortelli di riso e pesce di fiume

Mercoledì 6 aprile 2022

Pisarei – Formato tradizionale – Versione Rivisitata: Raviolo di pane e fagioli

Mezze maniche – Formato tradizionale – Versione Rivisitata: Mezze maniche in bianco

con ragù di cortile

Iscrizioni: Quota prevista a persona: €100,00. Per iscriversi basta compilare il modulo disponibile sul sito della Cooperativa Isola dei tre ponti al link: https://www.isoladeitreponti.com/