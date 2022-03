“A noi il cioccolato fa impazzire!” La coop sociale 180 apre a Piacenza

A noi il cioccolato fa impazzire! è il simpatico e autoironico slogan, e marchio registrato, della cooperativa sociale 180, che ha da poco avviato un punto vendita a Piacenza in via San Siro.

Cooperativa 180, come quella del bellissimo film di Giulio Manfredonia, con Bisio e Battiston, dedicato al mondo della cooperazione sociale: “Si può fare”. E come la Legge 180, detta anche Legge Basaglia, che interveniva a tutelare la delicata materia della disabilità mentale.”Siamo partiti dall’idea di realizzare un laboratorio artigianale per la produzione di cioccolato nel quale inserire a livello lavorativo anche alcuni ragazzi con una lieve soglia di fragilità – ci racconta Filippo, socio lavoratore che si occupa dello sviluppo e della commercializzazione -. Poi abbiamo aperto il nostro primo 180 Store a Codogno in Via Alberici, e prima di Natale abbiamo avviato un nuovo punto vendita a Piacenza, in via San Siro all’angolo con via Santa Franca, che recentemente è diventato anche bar caffetteria, con una duplice offerta di caffè di qualità, il marchio milanese Bonomi recentemente acquisito da Musetti. E a breve arriverà anche il gelato, sempre artigianale e realizzato da noi, oltre ad alcuni prodotti freschi che mischiano i due concetti di cioccolato e gelato”.

Al bancone ci serve Valentino, avviato al lavoro grazie al supporto dei servizi sociali e dell’associazione La Matita Parlante di Piacenza: “Abbiamo cioccolato fondente e al latte, con la frutta secca e le scorze di arancia. E anche i cucchiaini”. I cioccolatini, ottimi, hanno l’originale forma dei mattoncini del Lego. “La nostra fabbrica del cioccolato a Codogno è aperta a diversi inserimenti, compresa una ragazza che viene in treno ogni giorno da Piacenza. Grazie al loro lavoro abbiamo introdotto nuovi sapori e consistenze cercando di soddisfare sempre di più le esigenze del cliente finale” continua Filippo. “Ora ovviamente siamo alle prese con la produzione delle uova pasquali”.

Per un uovo di Pasqua solidale (e buono) questi quindi i riferimenti:

https://cioccolato180.com

cioccolato180@gmail.com

tel. 393 2701853.