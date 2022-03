In campo gli agenti della polizia locale di Piacenza in un servizio di controlli congiunti con i poliziotti della Polstrada di via Castello. Questa volta, oltre a sottoporre gli automobilisti ad etiolometro e drug test, sono stato effettuati controlli della velocità.

Dalle 19 alla mezzanotte di venerdì 25 marzo sono stati passati al setaccio i veicoli che transitavano in via Einaudi, dove il limite di velocità consentita è di 50km/h, con il telelaser (che rileva la velocità dei veicoli in avvicinamento, mentre un autovelox rileva la velocità dei veicoli in uscita).

Diversi gli automobilisti fermati e sanzionati sul posto per aver oltrepassato il limite consentito su quel tratto di strada, in due casi è stata anche ritirata la patente (109 km/h e 105 km/h le velocità misurate dal telelaser). Nessun conducente è invece stato pizzicato guidare in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica.

I controlli congiunti che hanno lo scopo di prevenire l’incidentalità stradale si ripeteranno nelle prossime settimane.