A Piacenza incontro con Marco Bersani di Attac Italia

Attac Piacenza organizza lunedì 21 marzo alle Serre di Palazzo Ghizzoni Nasalli un incontro con Marco Bersani, fondatore di Attac, per dialogare con i cittadini sul futuro della città in una prospettiva di società della cura e non del profitto e sulla convergenza delle forze -persone, attori sociali e organizzazioni- che vi collaborano.

In questi giorni in cui la guerra è tornata a scandire la vita quotidiana delle persone assistiamo a una vera e propria rimozione di tutto ciò che la pandemia aveva fatto emergere e che la guerra sembra di nuovo voler oscurare. Non si parla più di conversione/transizione ecologica (leggi greenwashing) ma di ritorno al carbone, di potenziamento della produzione di gas nazionale, di ritorno al nucleare. Non si parla più di spesa per la coesione sociale, per la sanità e la formazione ma di corsa al riarmo e alla moltiplicazione delle spese militari. Non si parla più di un altro modello di agricoltura ma si costruisce lo scenario della penuria di guerra per ripristinare scelte in favore dell’agrobusiness.

E intanto prosegue l’iter per il Ddl Concorrenza e la privatizzazione di beni comuni e servizi pubblici locali. Ma la cultura della guerra si supera costruendo un’altra società, non basata sui profitti e sul dominio, ma sul “prendersi cura”, sul cooperare come cittadini attivi, per il diritto al lavoro, alla giustizia sociale e ambientale, per la difesa dei beni comuni, perché la nostra idea di pace è in primo luogo costruzione di un’altra città, di un’altra società e di un mondo giusto e solidale. (nota stampa)