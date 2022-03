A Podenzano torna l’appuntamento con il Carnevale in Piazza. Dopo due pesanti anni caratterizzati dalla pandemia, l’amministrazione comunale ha deciso di ripartire, seppur in forma ridotta, con l’atteso e divertente appuntamento. Tanta musica, colori, intrattenimento del Duo Duplex di San Polo, sprelle, popcorn e tanti dolci saranno gli ingredienti del Carnevale che andrà in scena sabato prossimo, 5 marzo, dalle ore 14:30 presso la Piazza Nuova.

“Non verrà svolta la classica sfilata dei carri allegorici lungo Via Montegrappa – spiega Mattia Bitta, assessore al commercio e alla cultura – ma sarà comunque un pomeriggio pieno di allegria, spensieratezza che trasformerà la nostra piazza in un tripudio di colori e che crediamo verrà apprezzato da genitori e bambini. L’evento è stato organizzato dal Comune di Podenzano in collaborazione con alcune Associazioni del territorio, tra cui Proloco di Podenzano, Signore in Giallo, Comitato Commercianti, Crazy Sound, Gelindo Bordin, Avis Podenzano e Croce Rossa che ringrazio di cuore per la loro partecipazione, disponibilità e grande impegno che mettono ogni qualvolta vengano chiamate in causa”.