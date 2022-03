A Pontenure i bimbi della primaria a lezione di “piasintein”

Corso di dialetto “piasintein” rivolto ai bambini della scuola primaria. Sabato 2 e 9 aprile 2022 dalle ore 10 del mattino alla Biblioteca Comunale. La Biblioteca Comunale di Pontenure organizza per i giorni 2 e 9 aprile un corso gratuito di dialetto piacentino per i bambini della scuola primaria (6-10 anni).

Il corso sarà tenuto da Luigi Pastorelli, noto attore dialettale che avvicinerà i bambini a quella che è stata per molti secoli la lingua di uso comune nel nostro territorio, che ancora oggi viene parlata comunemente in molte case, e che costituisce uno scrigno prezioso di modi di dire illuminanti, di descrizioni non traducibili in italiano, di rimandi culturali ormai perduti.

Obiettivo del corso di dialetto piacentino è portare i ragazzi a impadronirsi delle più semplici frasi di conversazione, a imparare la traduzione dialettale di oggetti di uso comune, nonché scoprire i tanti strumenti, anche di tipo agricolo, che facevano parte della quotidianità del mondo contadino, fino imparare a scrivere brevi frasi in dialetto piacentino. Il tutto sotto forma di un laboratorio attivo e coinvolgente che vedrà impegnati, accanto a Luigi Pastorelli, il gruppo dei Piccoli Librivori, sempre in prima fila nelle attività promosse dalla Biblioteca Comunale di Parco Raggio.

«Luigi Pastorelli, 90 anni portati in modo invidiabile, leggerà ai ragazzi racconti, favole, poesie tratte dalla vasta produzione letteraria in lingua dialettale ed anche qualcuna delle sue splendide composizioni in dialetto – spiega Roberto Modenesi, assessore alla Cultura del Comune di Pontenure -. Ci è parso un buon modo per iniziare a ricordare il centenario della nascita di Valente Faustini, uno dei massimi interpreti del nostro dialetto il quale dedicò al paese di Pontenure una delle sue più celebri poesie. Il corso di dialetto per bambini si affianca al laboratorio di cinese tenutosi lo scorso sabato (nelle foto), e al quale farà poi seguito il laboratorio di lingua araba».

Per info e iscrizioni, rivolgersi alla Biblioteca Comunale, inviando una mail a biblioteca.pontenure@sintranet.it oppure telefonando al 0523/511504.

I librivori