Aiuti all’Ucraina, nei prossimi giorni attivo un centro raccolta presso Mcl Piacenza

Aiuti all’Ucraina, nei prossimi giorni attivo un centro di raccolta presso il circolo Mcl (Movimento Cristiano Lavoratori) di Piacenza.

Il centro raccolta – allestito presso la sede di Mcl di Piazzale delle Crociate, 8 – sarà operativo tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18. Qui sarà possibile donare pasta, farmaci, cibo a lunga conservazione, prodotti per l’igiene e per la cura di bambini e neonati, detersivi per la biancheria. Per eventuali offerte in denaro – precisa Mcl – è possibile donare tramite l’Iban IT23W0515612607CC0400005567 (Banca di Piacenza, agenzia 8) specificando la causale “AIUTO UCRAINA “.

“Facciamo appello alla sensibilità della comunità piacentina – afferma il presidente di Mcl Umberto Morelli -, ma anche a tutti gli iscritti e simpatizzanti che mcl conta sul territorio, dove non devono ritenersi esclusi di tutti gli uomini e donne di “buona volontà”.

L’INIZIATIVA – Il centro raccolta per l’Ucraina si inserisce in un’iniziativa più ampia promossa da alcuni circoli di Mcl presenti in Lombardia, che in questi giorni hanno esteso la possibilità di collaborare per inviare aiuti umanitari a favore delle popolazioni sfollate dell’Ucraina. L’iniziativa è realizzata in sinergia con la diocesi rumena di Cluj Gherla: nella città di Sighetu Marmației, grazie all’impegno del vicario generale della diocesi Mario Cerghizan e alla collaborazione con l’ordine religioso delle suore Cmd-Orfelinat, è stato allestito un centro di accoglienza di donne, anziani e bambini – ne arrivano circa 700 ogni settimana – che fuggono dalla guerra giungendo sul confine tra Ucraina e Romania. Le realtà associative della Lombardia hanno già inviato nelle scorse settimane un cospicuo quantitativo di materiale al centro. Altri aiuti saranno ritirati da mezzi di trasporto della diocesi di Cluj nel corso della settimana santa.