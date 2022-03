Aiuti per l’Ucraina, Casa San Giuseppe diventa un punto di raccolta

Una vera e propria staffetta di aiuto, che vede coinvolta CRA Casa San Giuseppe, la struttura del Gruppo Edos con sede a Piacenza (via Morigi, 45), che si è resa disponibile come ulteriore punto di raccolta di generi di prima necessità per la popolazione Ucraina.

CRA Casa San Giuseppe ha così promosso #NoiCiSiamo, l’iniziativa in sinergia con il territorio di Piacenza, per una raccolta di beni da destinare alla popolazione Ucraina: inizialmente prevista per venerdì 18 e sabato 19 marzo, ma vista l’ampia adesione prolungata fino a martedì 22, la struttura diventerà un centro di raccolta per tutto il vicinato e per tutti coloro che vorranno partecipare portando in dono il proprio aiuto alle persone in difficoltà durante queste difficili settimane insieme alla Parrocchia del Preziosissimo Sangue e l’asilo annesso. Quanto raccolto sarà poi portato da una delegazione della struttura nella vicina Piazza Cittadella di Piacenza.

Sarà possibile consegnare: indumenti, prodotti per l’igiene personale, coperte, lenzuola e termocoperte, giochi, alimenti per l’Infanzia a lunga conservazione (latte in polvere, omogeneizzati…), pannolini, biberon e ciucci, passeggini e carrozzine. Chiunque volesse offrire il proprio sostegno alla popolazione Ucraina può rivolgersi alla struttura telefonando al numero 0523/714711.