Aiuti per l’Ucraina, in via Conciliazione un nuovo centro di raccolta

Aiuti per la popolazione ucraina, da lunedì 7 marzo apre un nuovo centro di raccolta in via Conciliazione 47 a Piacenza – nei locali dell’ex Banca di Piacenza – aperto tutti i giorni, compresa la domenica, dalle 8.30 alle 13 e nei pomeriggi di martedì giovedì e sabato dalle 15 alle 18.

I generi di prima necessità richiesti dall’Ucraina:

– coperte e cuscini con riempimento sintetico (imballati singolarmente); vestiario uomo/donna (giacconi/piumini, maglioni, pail biancheria intima, guanti, cuffie, calze, calzamaglie, se possibile di lana, abbigliamento termico, scarponcini /stivali/scarpe invernali);

– vestiario e materiale per la popolazione da 0/16 anni (pannolini, salviette igienizzanti per neonati, biberon, ciucci, omogeneizzati, copertine, latte in polvere per bambini, biscotti tipo plasmon, body, tutine, calzoni, tute, felpe, maglioni, magliette, piumini, cuffie, guanti, pantaloni, calze, biancheria intima, sciarpe, scarponcini, stivali);

– prodotti per igiene personale (salviette umide, sapone, shampoo a secco, asciugamani, mascherine, gel igenizzante, deodoranti);

– prodotti alimentari in scatola (farina, tonno e carne in scatola, fagioli-cannellini, sottilette, biscotti, cioccolato, dolci confezionati, the in bustine, caffè solubile, zucchero, sale, olio);

– piatti, posate e bicchieri monouso, medicinali e dispositivi medici (antibiotici, analgesici, antiemorragici, antidiarroici, cardiovascolari, antisettici, mascherine, garze, guanti monouso, siringhe).

Il comune di Castel San Giovanni, in comunione con cittadini ucraini residenti, provvederà al trasporto del materiale raccolto verso l’Ucraina. Per ricevere maggiori informazioni sui beni da poter donare e su come donarli si può far riferimento ai numeri: 349.7615432 (Anna), 339.4024524 (Rita), 348.9320675 (Elena).