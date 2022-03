Colpaccio del Fiorenzuola, che espugna il Garilli nel derby (0-1)

PIACENZA – FIORENZUOLA 0-1 (FINALE) Giani al 25′

Una rete di Giani dopo 25 minuti regala al Fiorenzuola il successo nel derby con il Piacenza e tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Al Garilli i rossoneri hanno capitalizzato una delle poche occasioni costruite, i biancorossi possono recriminare per l’incrocio dei pali centrato da Munari e per una incredibile chance gettata al vento nel finale da Castiglia.

LA PARTITA – Scazzola conferma Tafa in difesa e ritrova Suljic in mediana dopo il turno di squalifica, in attacco è Dubickas ad affiancare Cesarini; nel Fiorenzuola c’è Giani nel tridente offensivo con Mastroianni e Sartore. Gara piuttosto bloccata in avvio, ma è il Piacenza a mostrarsi più propositivo: dopo pochi secondi Munari sfonda sulla destra e mette al centro, Cesarini colpisce male la sfera che finisce abbondantemente a lato; al 6’ è Parisi che va al tiro da posizione defilata senza inquadrare la porta. Il Fiorenzuola si va vedere per la prima volta al 20’ con una iniziativa personale di Sartore, conclusa con un tiro sbilenco, ma cinque minuti dopo – un po’ a sorpresa – i rossoneri passano: su una palla in verticale di Sartore, Tintori e Giordano non si intendono, ne approfitta Giani che con un tocco di punta anticipa l’estremo difensore biancorosso uscito al limite dell’area e sigla il vantaggio. La risposta del Piacenza non si fa attendere e Munari con una bordata da fuori area fa tremare l’incrocio dei pali. Gonzi è particolarmente arrivo sulla sinistra, ma le sue sortite offensive non vengono finalizzate da parte dei compagni: al 36’ Dubickas non riesce a concludere, tre minuti dopo è Munari di testa a mandare alto.

Scazzola cambia a inizio ripresa mandando in campo Raicevic per Dubickas, all’attaccante montenegrino bastano trenta secondi per rendersi pericoloso, attento Battaiola che respinge di piede. Dall’altra parte si fa vedere Mastroianni con un tiro cross respinto in qualche modo da Tintori. Tabbiani inserisce Mamona al posto di Giani (entreranno anche Bruschi, Fiorini e Piccinini), il Piace spinge alla ricerca del pari e ci prova con Parisi e Munari, ma entrambe le conclusioni sono imprecise. Dalla panchina biancorossa si alzano Rillo, Lamesta e Marchi, Guglieri salva tutto al 72’ disinnescando una pericolosissima ripartenza biancorossa. Ad un quarto d’ora dal termine Scazzola si gioca anche la carta Rabbi al posto di Cesarini, il Piace si vede con Lamesta (sinistro alto), e spreca al 78’ una clamorosa occasione per raggiungere il pareggio con Castiglia, che non approfitta di un’incomprensione tra Battaiola e Cavalli e calcia a lato con la porta sguarnita. Si scaldano gli animi nel finale, il Piace ci prova fino all’ultimo ma senza creare occasioni di rilievo: festeggia il Fiorenzuola dopo cinque minuti di recupero.

Con questo successo la squadra di Tabbiani sale a quota 37 punti in classifica, resta invece a 43 il Piacenza. Sabato prossimo i biancorossi saranno di scena sul campo del Padova, mentre il match casalingo dei rossoneri contro la Juve Under 23 è rinviato al 6 aprile.

LE PAROLE DI MISTER SCAZZOLA

LA CRONACA

Finisce con la grande festa del Fiorenzuola, che coglie una vittoria importante per la salvezza. Scazzola

prova a riprenderla giocando tutte le risorse a sua disposizione, ma lo sforzo produce ben poco. Una ripartenza sprecata da Raicevic e l’errore sottoporta di Castiglia potrebbero portare a un pari forse più giusto, ma i rossoneri non rubano niente.

Finale al Garilli, Fiorenzuola si aggiudica il derby.

Rabbi spreca un contropiede sbagliando l’appoggio.

Ora il Piacenza ha perso lucidità. Ultimi tentativi di raggiungere il pari.

Concessi altri cinque minuti di recupero.

Cinque alla fine, prende coraggio il settore rossonero. Per il Fiore sarebbe una vittoria fondamentale.

Piace vicinissimo al pari con Castiglia, che da posizione in po’ angolata ma vicinissima alla porta riesce solo a cogliere la parte esterna del palo.

Palo esterno di Castiglia all’81’.

Ancora pressione del Piacenza, ma senza far correre reali pericoli alla porta rossonera.

Pasticcio della difesa del Fiorenzuola, malinteso tra Battaiola e Cavalli, ma Castiglia non ne approfitta.

Mezz’ora della ripresa, il Fiorenzuola controlla senza grande affanno. Piace rivoluzionato, dentro Lamesta, Marchi, Lillo e poi Simone Rabbi per un Cesarini deludente. L’occasione più importante al minuto 72: Raicevic conquista caparbio palla a centrocampo, si invola ma poi butta via un 3 contro 2 sbagliando l’assist per Lamesta.

Lamesta arriva al limite dell’area ma si sposta e calcia sopra la traversa.

Al 75′ dentro Rabbi nel Piace al posto di Cesarini.

Occasione di Raicevic entrato in area ma non è riuscito ad appoggiare a Lamesta.

Nel Fiorenzuola fuori Oneto e dentro Piccinini. Siamo al 67′.

Tre cambi nel Piacenza: Rillo al posto di Tafa, Lamesta e Marchi per Giordano e Munari.

Ora il copione è Piacenza alla ricerca del pari e Fiorenzuola che prova a colpire in contropiede.

Azione di Stronati che tenta il tiro ma la palla esce di tanto, siamo al 64′.

Doppio cambio nel Fiorenzuola: fuori Sartore e al suo posto Bruschi, esce Nelli ed entra Fiorini.

Un’ora di gioco, Piace sempre sotto. Poche idee e pochi spunti, dopo l’occasione immediata di Raicevic. Nell’azione più pericolosa nessuno riesce a trovare lo spazio per il tiro, la palla torna indietro fino a Parisi che calcia alto dalla distanza.

Nei rossoneri fuori l’autore del gol finora decisivo, Giani, e dentro Mamona

Ancora un cross in area per la testa di Raicevic che però non ci arriva.

Tiro di Parisi al 57′ dopo un’azione elaborata del Piacenza ma non trova la porta.

Esce Giani ed entra Mamona al 53′.

Al 50′ Tiro-cross di Mastroianni respinto corto da Tintori, ma non ci sono giocatori del Fiorenzuola pronti per un eventuale tap-in.

Punizione per il Fiorenzuola poco fuori dall’area. Cross di Sartore ma la palla è direttamente sul portiere.

Rimane negli spogliatoi un Dubickas che ha vissuto serate migliori ed entra Raicevic, che ci mette un minuto a giustificare il cambio, costringendo il portiere alla deviazione in angolo.

Piace subito pericoloso.

Iniziato il secondo tempo al Garilli.

Finale di tempo al Garilli, con il Fiorenzuola inaspettatamente avanti.

La reazione del Piace è veemente e porta alla clamorosa traversa di Munari con una grande conclusione dalla distanza, ma si esaurisce presto. Poi, due spunti di Gonzi, tra i migliori, per Dubickas che prima cicca la girata, poi non arriva di testa.

Punizione per il Piace: Giordano la mette ma la palla è di Battaiola.

Cross di Giordano in mezzo la difesa rossonera rinvia. Fiorenzuola chiuso in difesa.

Ancora Munari al 37′ ci prova di testa ma Battaiola non corre pericoli.

Forcing dei biancorossi quando siamo al 35′ del primo tempo alla ricerca del pari.

Traversa di Munari con tiro dai 25 metri al 31′. Piacenza vicino al pareggio.

Passa in vantaggio il Fiorenzuola con Giani al 25′ che supera Tentori con un tocco sotto decisivo. Avventato passaggio indietro di un difensore biancorosso, si inserisce velocemente Giani che con un tocco sotto evita l’uscita di Tintori e poi accompagna con lo sguardo la palla insaccarsi lenta a fil di palo.

Dopo Mastroianni al 16′ al 21′ giallo anche per Sulijc.

Sartore da posizione laterale prova al 20′ un tiro senza pretese.

Finora la difesa del Fiorenzuola ha contrastato bene i tentativi dell’attacco biancorosso.

Primo quarto d’ora del derby tra Piacenza e i cugini del Fiorenzuola, ritmo piuttosto lento e poche emozioni. Si fanno preferire i biancorossi, vicini alla rete dopo poco più di 5 minuti: Gonzi, largo a sinistra e in sospetto fuorigioco, mette lungo sul secondo palo dove sbuca Parisi che con buona coordinazione alza troppo la mira Al quarto d’ora prima iniziativa di Dubickas che difende palla in area a appoggia dietro per Cesarini che ciabatta di piatto, tiro molto largo.

Piacenza che prova ad aumentare la pressione al quarto d’ora.

Tiraccio di Cesarini che non inquadra la porta al 13′.

Dopo undici minuti partita abbastanza bloccata.

Primo corner della partita per il Piacenza. L’azione sfuma per un fuorigioco.

Prova il tiro Parisi da posizione molto defilata al 5′ palla alta.

Prime battute di gioco soprattutto a centrocampo, formazioni compatte.

Munari ci prova subito dalla destra, la mette per Cesarini che non riesce a concludere.

Iniziata la partita al Garilli.

Pomeriggio di sole ma tira un vento freddo al Garilli. Arbitra il signor Mario Davide Arace di Lugo di Romagna.

Ecco le formazioni titolari: tra i biancorossi Dubickas e Sulijc dal primo minuto.

E la formazione schierata da Tabbiani:

Dopo il turno infrasettimanale di campionato non c’è tempo per riposare: è tempo di derby per Piacenza e Fiorenzuola, che si affrontano domenica pomeriggio al Garilli (fischio d’inizio ore 17.30) in una sfida sentita da entrambi le parti. Le due squadre arrivano alla gara con stati d’animo opposti: i biancorossi col morale alto dopo la bella e importante vittoria sul campo del Renate, i rossoneri vogliono invece rialzare la testa dopo il brutto ko interno nello scontro diretto con la Pro Patria, che ha interrotto una striscia di quattro risultati utili consecutivi.