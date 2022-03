Il Piacenza non trova il gol, ancora un pari con la Pro Vercelli (0-0)

PIACENZA – PRO VERCELLI 0-0 (FINALE) – Secondo pareggio consecutivo per il Piacenza, che al Garilli impatta 0-0 con la Pro Vercelli. Una prova nel complesso positiva quella dei biancorossi, che possono recriminare per un palo colpito da Cesarini e per almeno tre ghiotte occasioni sciupate. Dal canto loro gli ospiti hanno sciupato nella ripresa una chance per portare a casa il bottino pieno.

LA PARTITA – Scazzola conferma la squadra vista domenica scorsa, l’unica novità è il rientro, dopo i due turni di squalifica, di Cesarini, che compone con Rabbi la coppia offensiva con Rabbi. Avvio vivace da parte dei biancorossi, con la botta di Castiglia che scalda subito i guantoni del giovane Rizzo; Piace vicinissimo al vantaggio al 20’, quando Rabbi libera Cesarini che calcia in diagonale centrando il palo a portiere battuto. Meglio la squadra di Scazzola nella prima frazione e poco prima della mezz’ora ancora Cesarini, servito da Gonzi, si esibisce in una spettacolare semirovesciata da pochi passi: il portiere ospite tira fuori dal cilindro una parata eccezionale che nega il gol al capitano biancorosso. La Pro Vercelli si vede solo con un colpo di testa di Comi (palla alta), l’ultimo squillo del primo tempo è ancora del Piacenza, con Rabbi che per un soffio non arriva sull’invitante cross dalla destra di Parisi.

La ripresa si apre senza cambi. La prima occasione è per il Piacenza con Munari, lanciato in profondità da Nava, che approfitta di un’uscita incerta di Rizzo ma non riesce a servire Rabbi al centro dell’area con la porta sguarnita. Doppio squillo della Pro Vercelli nel giro di tre minuti con Panico, che va due volte al tiro di sinistro: la prima conclusione da ottima posizione non inquadra la porta, la seconda non impensierisce più di tanto Tintori. Scazzola manda in campo Raicevic per Rabbi, la Pro Vercelli è ancora pericolosa con Comi, che in tuffo di testa manda alto, poi una improvvisa ripartenza porta il Piace ad un passo dal gol: Cesarini ruba palla a Minelli e di tacco serve Munari che di piatto dal limite dell’area manda a lato. Altra grande chance sprecata. Negli ultimi venti minuti Scazzola si gioca anche la carta Dubickas che sostituisce Cesarini (decisamente positiva la sua prova), i suoi hanno un altra occasione con un colpo di testa di Nava, ma tremano sull’incornata di Bruzzaniti che da pochi metri in tuffo non trova la porta con Tintori immobile. L’ultima occasione sulla sirena è per Dubickas, che sugli sviluppi di una punizione si trova la palla buona all’interno dell’area piccola ma il suo sinistro è debole e finisce tra le braccia di Rizzo.

Con questo pareggio i biancorossi salgono a quota 40 in classifica. Mercoledì nel turno infrasettimanale difficile impegno sul campo del Renate.

LA CRONACA

Finale al Garilli.

Al 94′ Dubickas fallisce il gol della vittoria sugli sviluppi della punizione, la sua deviazione è troppo debole.

Punizione per il Piacenza quando sta per scadere il 90′.

Ultimi minuti in avanti per la Pro Vercelli. Piacenza un po’ in affanno.

In attacco i piemontesi, Giordano anticipa l’attaccante avversario e mette in corner.

Ammonito Bobb all’87’.

Finale di partita e ultimi assalti del Piacenza.

Pro Vercelli vicina al gol all’81’ con Bruzzaniti su cross di Crialese: tuffo di testa e palla pericolosamente fuori.

Occasione Piacenza all’80esiamo, ci prova Nava di testa sugli sviluppi di una punizione: palla alta sopra la traversa.

Entra anche Rossi al posto di Munari.

Sono 10 a 0 i calci d’angolo in favore del Piacenza.

Dentro Bobb e Dubickas per Castiglia e Cesarini al 72′.

Occasione Piacenza al 67′. Cesarini recupera una palla e serve Munari che entra in area ma il tiro esce sulla sinistra.

Al 62′ Comi si tuffa in area per cercare l’incornata su cross di Clemente, palla out.

60esimo ancora senza gol al Garilli. Raicevic ha preso il posto di Rabbi.

Pericolosa la Pro Vercelli al 55′, conclusione di Panico che non trova la porta difesa da Tintori

Secondo tempo più equilibrato del primo, Pro Vercelli intraprendente.

Si ricomincia, nessun cambio nelle formazioni in questo secondo tempo.

Finale di primo tempo. Molto più Piacenza che Pro Vercelli nei primi 45 minuti. Ma non è arrivata la rete.

Amonito Sulijc al 43′.

Calo della pressione biancorossa nella parte finale di tempo, la Pro si è proposta con maggiore frequenza.

Al 29′ gran sinistro al volo di Cesarini in semirovesciata che viene neutralizzato dal portiere Rizzo della Pro Vercelli.

Metà del primo tempo al Garilli, dominio biancorosso ma il gol non è arrivato.

Palo di Cesarini al 19′ dopo il legno la palla torna in gioco e viene messa in angolo.

Ancora Castiglia protagonista al 16′ che dalla linea di fondo minaccia la porta. Pro Vercelli che si chiude in area per difendersi e concede un corner.

Tiro potente di Castiglia al 10′, traiettoria centrale e il portiere respinge.

Al 7′ occasione per il Piacenza con il tiro di Marchi ribattuto in corner.

Piacenza pimpante in questi primi minuti di gioco.

Al 2′ conclusione di Munari ma la palla esce a lato.

Iniziato il match al Garilli, dirige il signor Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto.

Ecco la formazione biancorossa dal primo minuto con il rientro di capitan Cesarini. In attacco gioca Rabbi.

Queste formazioni ufficiali.

PIACENZA (4-4-2): Tintori, Parisi, Nava, Marchi, Giordano; Gonzi, Castiglia, Suljic, Munari; Rabbi, Cesarini. A disposizione: Pratelli, Tortora, Rillo, Tafa, Lamesta, Dubickas, Bobb, Marino, Armini, Rossi, Raicevic. All. Scazzola

PRO VERCELLI (3-4-2-1): Rizzo M., Minelli, Auriletto, Macchioni; Clemente, Vitale, Emmanuello, Bruzzaniti; Panico, Gatto; Comi. A disposizione: Rendic, Valentini, Masi, Cristini, Rolando, Della Morte, Jocic, Louati, Crialese, Rizzo L., Iezzi, Secondo. All. Lerda (squalificato, in panchina Nardecchia)

Cerca altri punti importanti in ottica playoff il Piacenza, che domenica pomeriggio (fischio d’inizio ore 14.30) ospita al Garilli la Pro Vercelli.

Dopo il prestigioso successo contro la capolista Sudtirol che li aveva rilanciati, i biancorossi nell’ultimo turno hanno impattato sul campo della Giana Erminio. Per la sfida del Garilli Scazzola ritrova capitan Cesarini (autore di un gol capolavoro nella gara di andata), che ha scontato le due giornate di squalifica e farà coppia in attacco con Rabbi; ancora problemi invece per Dubickas, alle prese con l’infortunio alla caviglia, migliora invece Raicevic, anche se non è ancora al meglio.

La Pro Vercelli occupa l’ottavo posto in classifica con 44 punti e arriva dal rotondo successo per 4-1 sulla Pro Patria.