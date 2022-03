Al LAC di Lugano “La Traviata” con le ombre di Teatro Gioco Vita

Dopo il successo de Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini che quattro anni fa segnò il debutto assoluto dell’opera lirica al LAC, il melodramma torna sul palco del centro culturale della città, inaugurando la stagione 2022/2023. Carmelo Rifici, direttore artistico del LAC, firma la regia dell’opera verdiana accompagnato dal Maestro Markus Poschner, alla guida dell’Orchestra della Svizzera italiana, di cui è direttore principale, e dal Coro della Radiotelevisione svizzera.

Tra le opere più celebri del compositore di Busseto, La traviata di Giuseppe Verdi segna il ritorno dell’opera lirica al LAC: il centro culturale della città torna a confrontarsi con la sfida di allestire un’opera e lo fa con una coproduzione LAC Lugano Arte e Cultura e Orchestra della Svizzera italiana, in collaborazione con Lugano Musica. Un allestimento importante in cui Rifici sceglie di farsi accompagnare dalla squadra di lavoro che lo ha affiancato ne Il barbiere di Siviglia: lo scenografo Guido Buganza, la costumista Margherita Baldoni, il light designer Alessandro Verazzi, il coreografo Alessio Maria Romano, e collabora per la prima volta con Fabrizio Montecchi e Nicoletta Garioni di Teatro Gioco Vita, compagnia che da oltre cinquant’anni porta nel mondo l’arte del teatro di figura e del teatro d’ombre.

Una bella occasione per il LAC che torna a misurarsi con l’opera, e un’ulteriore occasione di crescita per l’Orchestra residente, qui diretta dal suo direttore principale Markus Poschner, noto per il carattere innovativo delle sue direzioni. Il progetto è stato presentato in conferenza stampa a Lugano da Roberto Badaracco, Presidente LAC, Michel Gagnon, Direttore generale LAC, Carmelo Rifici, Direttore artistico LAC, Christian Weidmann, Direttore artistico-amministrativo OSI e Markus Poschner, Direttore principale OSI. Per Teatro Gioco Vita era presente il vice-presidente e direttore di produzione Jacopo Maj.

Informazioni e prevendita – Lo spettacolo sarà proposto con sovratitoli in italiano. Alla prima di venerdì 2 settembre alle ore 20 fanno seguito le repliche di domenica 4 alle 15, martedì 6 e giovedì 8 settembre alle 20. La prevendita è aperta da martedì 29 marzo, su luganolac.ch e presso la biglietteria del LAC.