“Al parco giochi di piazza Togliatti a San Nicolò poche attrazioni e pericolanti: cittadini perplessi”

Parco giochi di piazza Togliatti a San Nicolò, l’intervento del gruppo di minoranza “Ripensiamo Rottofreno” (Paolo Bersani, Simona Bellan, Mara Negrati e Simone Ventola).

Chi è cresciuto a San Nicolò sa che il parco giochi di piazza Togliatti è il luogo di incontro ideale per grandi e piccini. Quando le elementari affacciavano ancora sul quel parco era abitudine andarci a giocare appena si finivano le lezioni e tutti potevano divertirsi in sicurezza.

Oggi la situazione è un po’ diversa, prima di tutto perché i bambini devono attraversare mezzo paese per andare al parco giochi e secondo perché quando ci arrivano trovano poche attrazioni e pericolanti. Sono diversi anni che l’amministrazione promette di fare il cambiamento e di porre nuovi giochi, ma i cittadini non hanno ancora visto grandi modifiche e sono un po’ perplessi.

Alcuni nonni, ad esempio, fanno notare che le altalene “ballano” perché le viti sono allentate o che lo scivolo “dell’orsetta” è impraticabile in estate in quanto è di lamiera. Le migliorie che sono state apportate a questo luogo d’incontro derivano solo dalla buona volontà della pro loco che in questi ultimi anni si è dimostrata disponibile per migliorare un posto che è di tutti.

In riferimento al parco che è presente in piazza pace è evidente che i giochi, anche se adatti, non sarebbero in grado di permettere a tutti i bambini di giocarci perché troppo piccolo e la piazza in sè, specialmente in estate, diventa troppo calda per poterci stare. L’amministrazione promette che è già presente un “piano di restyling”, noi possiamo solo sperare che i nuovi giochi siano sicuri e che durino nel tempo.