Al President torna la commedia dialettale, il 2 aprile spettacolo con i ‘Quatar & Quatr’ott’

Sabato 2 aprile – alle ore 21 – torna di nuovo al Teatro President di Piacenza la rassegna dialettale, promossa dalla Famiglia Piasinteina, con la compagnia Quatar & Quatr’ott che presenta “‘L pariva tant un brèv ragass…”, commedia in tre atti in dialetto piacentino di Giorgio Tosi.

Un piccolo industriale di provincia – Gino Bruschini – manda il figlio Enrico a specializzarsi in Inghilterra al fine di affidargli, in futuro, la direzione dell’”impresotta” di famiglia dove si producono calze e mutande. Spera anche nel contempo, il Bruschini, che Enrico lontano dalla sua città dimentichi una ragazza, Maria Grazia, figlia di concorrenti (e quindi nemici) della famiglia, per la quale “’l brav ragass” provava molta…troppa attrazione! Tutto procede bene in casa Bruschini, nonostante i gustosi battibecchi tra Pinuccia – moglie di Gino – , la rustica ma efficiente cameriera Lidia ed il padre di Gino Bruschini, Oreste, signore vecchio stampo, fondatore della lanciatissima “Bruschini & C”, implacabile critico dei moderni costumi familiari e della nuora Pinuccia (chiamata per scherno ”la mé bella Genoveffa”).

Ma un giorno arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia che Enrico sta rientrando a casa, improvvisamente e senza anticipare motivazioni gettando nello sgomento in primis la madre (donna confusionaria e senza cultura dalle divertentissime gaffe) e poi tutti i componenti familiari. Cosa sarà successo? Cosa ci sarà sotto? Su questo interrogativo si costruisce tutta la commedia che vede, con l’arrivo di Enrico, “’l brav ragass” – che tanto bravo, poi, non risulterà – l’innescarsi di equivoci e colpi di scena tra continue rivelazioni ed impreviste conseguenze, fino all’inevitabile lieto fine.

Personaggi e interpreti: Gino, Roberto Cammi; Pinuccia, Viviana Rossi; Enrico, Andrea Ferrari; Lidia, Nadia Piccoli; Oreste, Mauro Groppi; Eva, Maura Pagliughi; don Giovanni, Ettore Fontana; Aldo, Ugo Marani; Mariagrazia, Elisabetta Bertonazzi; Mario, Gianpiero Cellini; Dorina, Simona Mossini; Carlei al campaner, Osiride Maiavacca. Regia di Mauro Groppi, suggeritrice Federica Pagliughi, costumi Ornella Soressi, trucco Rossella Orlandi & Barbara Solari, acconciature Iole Lesen & Carolina Fiorani, collaboratrici Alice Bertonazzi & Romina Groppi. Prevendita presso il City Bar di Via Manfredi 33 – da Lunedì a Sabato dalle ore 7 alle 19.

La rassegna dialettale è dedicata a Valente Faustini nel centenario della morte (1922-2022) e realizzata con il contributo del bando del Comune di Piacenza “Piacenza riparte con la cultura”. Per info e prenotazioni: tel. 3282184586 oppure tramite email famigliapiasinteina1953@gmail.com. La commedia si svolgerà in sicurezza con il rispetto delle norme di contenimento del Covid – 19 con obbligatorio il Green pass rafforzato e l’utilizzo della mascherina Ffp2.